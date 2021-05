Repenser les examens du conseil: les risques pour une population étudiante non vaccinée sont importants

Bien qu’une proposition similaire ait été faite l’année dernière, rien ne semble avoir décollé sur le terrain. Le Centre et les États doivent y travailler rapidement.

Les nouvelles infections à Covid-19 en Inde s’élevaient à près de 2,2 lakh lundi, avec des décès cumulés depuis le début de la pandémie franchissant la barre des 3 lakh. Cela fait de l’Inde le troisième plus grand pays, après les États-Unis et le Brésil, à atteindre ce niveau de mortalité lié à Covid-19. Dans ce contexte, le Premier ministre a présidé une réunion de haut niveau au cours de laquelle, entre autres, a été débattue la question de la conduite des examens du collège du lycée, selon de multiples reportages.

Cette réunion, à son tour, fait suite à la réunion de dimanche du ministère de l’Éducation de l’Union avec les États, où la plupart des États ont insisté sur la nécessité de procéder bientôt aux examens, alors même que trois des juridictions les plus touchées dans la deuxième vague de Covid – Delhi, Maharashtra et le Kerala – a plaidé pour une évaluation interne ou une vaccination complète des étudiants avant la tenue des examens.

Il y a également eu des rapports selon lesquels le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) réfléchissait à la conduite de l’examen entre le 15 juillet et le 26 août. Les scientifiques associés à au moins deux modèles mathématiques réputés de la deuxième vague de Covid-19 en Inde estiment que la deuxième vague diminuera fin juillet. Plusieurs modèles d’examen / d’évaluation ont été proposés, de l’évaluation interne aux examens uniquement pour les matières “ majeures ” (sur les 174 proposées par la CBSE, seules 20 sont jugées majeures, et The Indian Express rapporte, le Conseil a proposé de mener des examens pour seulement ceux là). La CBSE a également proposé soit qu’il y ait des examens réguliers, sur trois mois, soit que les séances soient réduites de moitié avec le papier de questions composé uniquement de questions objectives et à choix multiples.

L’option en ligne, bien que beaucoup plus sûre, n’est probablement – et à juste titre – pas envisagée en raison de l’iniquité en termes d’accès et d’infrastructure. Même si le gouvernement – tant le Centre que les États – essaie de déterminer comment organiser les examens, il doit établir un équilibre entre l’avenir des étudiants (le fait de ne pas avoir d’examens de format standard pourrait avoir une incidence sur cela) et les risques actuels. à leur santé et à celle de leurs familles.

Les experts ont parlé d’une troisième vague, et bien que le gouvernement soutienne qu’il n’y a aucune preuve que cela affectera de manière disproportionnée les enfants, la réalisation d’examens dans le format régulier pourrait augmenter les risques de propagation, en particulier avec un si grand nombre toujours non vacciné – une partie de la population adulte et toute la population scolarisée. On pense que près de 1,5 crore sont apparus pour divers examens du conseil d’administration du deuxième cycle du secondaire l’année dernière, le CBSE représentant à lui seul près d’un dixième de ce nombre.

Les essais de vaccins pour le groupe d’âge de 2 à 18 ans devraient commencer uniquement en juin – le site Web du CTRI montre que l’essai de Covaxin impliquant des participants âgés de 2 à 28 ans n’a été enregistré que lundi et le recrutement doit commencer à partir de mercredi. Et les évaluations de la réponse immunitaire sont ciblées pour une étude après 28, 56, 118 et 208 jours. Il est donc hautement improbable qu’une grande population d’étudiants puisse être vaccinée en toute sécurité d’ici juillet, et probablement août aussi.

Ainsi, les évaluations internes semblent être devenues une nécessité.

Pour s’attaquer aux problèmes de l’évaluation discrétionnaire – dans le contexte des admissions dans l’enseignement supérieur – ce journal a plaidé à plusieurs reprises pour un dépistage centralisé des aspirants universitaires, tout comme le SAT américain. Bien qu’une proposition similaire ait été faite l’année dernière, rien ne semble avoir décollé sur le terrain. Le Centre et les États doivent y travailler rapidement.

