Repenser les gens, les performances et la productivité pour un succès post-pandémique

Après un an de pandémie qui a bouleversé le concept même de « lieu de travail », les organisations du monde entier ont su saisir l’occasion – migrant vers une nouvelle façon de travailler que même les meilleurs plans de continuité des activités n’avaient pas envisagées. Dans tous les secteurs, le travail et les lieux de travail sont redéfinis de manière audacieuse et innovante. La sagesse conventionnelle concernant les personnes, les performances et la productivité évolue et les hypothèses de longue date sur la façon dont l’efficacité du travail doit être considérée subissent également un changement structurel.

Gens

L’accent renouvelé sur le recyclage et l’apprentissage peut être considéré comme des attributs clés parmi les professionnels dans le nouveau lieu de travail. Lorsque les entreprises se sont éloignées, de nouvelles compétences telles que la dextérité numérique, la gestion du temps personnel et d’autres compétences générales ont pris de la valeur. Selon un sondage en ligne que nous avons réalisé, 56% des personnes ont déclaré avoir acquis une nouvelle compétence, un nombre nettement plus élevé qu’auparavant. Cela a déclenché une tendance selon laquelle les entreprises s’alignent de manière à aider les employés à mettre leurs apprentissages en pratique.

De plus, la composition de la main-d’œuvre subit un changement de paradigme. Les gens ont commencé à gagner de l’argent grâce à de multiples sources de revenus, ce qui peut avoir de fortes implications sur la façon dont cette nouvelle génération percevra les contrats de travail et donc sur le choix de ses employeurs. De plus, les gens veulent investir dans des compétences personnelles en plus des compétences professionnelles, ils préfèrent les rôles de contributeurs individuels au travail de gestion des personnes. En raison de ces aspirations changeantes, les organisations revoient maintenant de nouvelles tactiques de rétention des employés, comme ouvrir des opportunités de travail rémunéré aux employés existants au sein de l’organisation, afin qu’ils n’aient pas à regarder à l’extérieur.

Enfin, les organisations cherchent à obtenir des informations sur les talents à l’aide d’outils modernes d’analyse de données. De tels outils peuvent aider à prévoir les taux d’attrition, à réduire le taux de désabonnement des employés en révélant des modèles de comportement ou même à aider les employés à se perfectionner. Carmeuse, un producteur mondial de produits à base de chaux et de calcaire, a fait exactement cela. Avec une plate-forme HCM en ligne, l’entreprise a pu obtenir de meilleures informations sur ses employés et a été en mesure de créer un pôle central d’apprentissage et de développement qui aide finalement ses employés.

Performance

Le changement dans les aspirations des gens a eu un impact direct sur les mesures de performance. Aujourd’hui, comme jamais auparavant, des efforts sont déployés pour essayer de créer une main-d’œuvre plus intelligente et efficace en simplifiant les tâches banales et en éliminant les insuffisances. Ceci peut être réalisé en concevant des systèmes qui minimisent l’implication humaine et utilisent à la place des technologies cognitives. Les employés sont encouragés à cultiver des compétences essentielles qui ouvrent potentiellement de multiples opportunités pour leur développement de carrière et leur permettent de consacrer leur temps et leurs talents à des tâches de plus haut niveau.

En termes de « nouveau » lieu de travail, les organisations évoluent vers une main-d’œuvre plus fluide où les politiques des employés, la rémunération, les avantages, les récompenses et d’autres aspects sont recalibrés. La façon fondamentale de regarder la performance sera focalisée au laser sur leur résultat. Les organisations se concentrent désormais sur la fourniture à leurs employés de la bonne technologie et des bons outils qui leur permettent de travailler pleinement à domicile sans aucune limitation pendant le verrouillage. Ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur toutes les dimensions du travail.

Productivité

Alors que les lieux de travail se préparent à ouvrir, les entreprises doivent repenser la façon dont elles engagent leurs employés. Au lieu de définir de nouvelles mesures de révision du travail, les organisations devraient se concentrer sur l’amélioration de la santé et de la sécurité des employés, repenser la flexibilité concernant le travail à domicile et, surtout, faciliter aux personnes les plates-formes technologiques qui leur permettent de travailler pleinement à domicile sans aucune limitation. Une étude de Gartner montre que 16% des employeurs utilisent plus fréquemment les technologies pour surveiller leurs employés grâce à des méthodes telles que le pointage virtuel d’entrée et de sortie, le suivi de l’utilisation des ordinateurs de travail et la surveillance des e-mails des employés ou des communications internes. Bien que ceux-ci soient essentiels pour évaluer la productivité des employés, le plus important est de mieux comprendre l’expérience de l’employé. Les assistants numériques sont un excellent outil qui peut permettre aux employés de demander de l’aide, qu’ils travaillent à domicile ou au bureau, sur n’importe quel appareil. Il leur permet de recevoir des réponses personnalisées aux requêtes RH par SMS, voix ou toute autre plate-forme sociale préférée. Cette interaction améliorera sûrement l’expérience de l’employé et pourrait également avoir un impact direct sur la productivité.

En Inde, le groupe Piramal a également tiré parti d’une plate-forme RH moderne pour garantir l’accès à une vue unique des données RH fragmentées dans toutes les zones géographiques. Les outils de la plate-forme tels que l’analyse des ressources humaines, les outils de collaboration et la gestion automatisée des requêtes des employés ont aidé l’entreprise à améliorer et à suivre la productivité des employés.

De plus, les équipes RH ont besoin des bons outils pour rendre le travail plus sûr, fournir plus de soutien et travailler plus intelligemment dans une période de changement constant. Ils ont besoin de solutions capables d’orienter les employés vers le nouveau lieu de travail en fournissant des listes de tâches personnalisées, en les guidant à travers une expérience automatisée à l’aide d’un ensemble de tâches configurable de « Retour au lieu de travail », en fournissant des informations telles que des vidéos pratiques et des politiques et permettre aux employés de planifier un test COVID-19 ou de commander un kit de test à domicile avec leur fournisseur préféré, ou de partager le statut de vaccination. À cet égard, des solutions adaptées aux individus permettront aux RH de déployer plus facilement leurs efforts en assemblant des processus plus faciles à suivre pour les personnes.

Comme le dit l’adage, le changement est la seule constante, et cela est encore plus pertinent dans l’environnement dynamique d’aujourd’hui. Les entreprises doivent saisir ce moment de transformation pour sortir des systèmes sous-optimaux et atteindre les objectifs ultimes d’un lieu de travail sain. De toute évidence, une grande partie de la main-d’œuvre reviendra au travail avec des croyances modifiées, des ensembles de compétences mis à jour, des aspirations élevées et, surtout, une éthique de travail évoluée. Les organisations devront donc transformer leur culture, permettre une véritable flexibilité de travail avec la technologie et les processus, créer une culture d’ouverture et d’empathie et, bien sûr, assumer une plus grande responsabilité sociétale et environnementale. Nous devons voir comment le monde évolue après la crise actuelle, cependant, certaines de ces tendances signifient clairement l’aube d’une nouvelle ère. Une ère où les différences générationnelles ont été éclipsées par la survie de tous avec la bonne technologie et le bon état d’esprit.

