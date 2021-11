Repenser les inspections à domicile: les vétérinaires de Zillow et Flyhomes décrochent 8 millions de dollars pour la startup de Seattle Inspectify

L’équipe d’inspection.

Les nouvelles: Inspectify, une startup de Seattle âgée de 2 ans qui s’attaque au processus d’inspection des maisons, a levé 8 millions de dollars auprès de plusieurs VC, du géant immobilier Redfin et de dirigeants de startups telles que Built Technologies, Side, Sundae, Flyhomes et Steadily.

L’essentiel: La société sert à la fois de plate-forme de réservation pour ceux qui ont besoin d’un inspecteur en bâtiment et développe également un logiciel utilisé par les inspecteurs lors de l’inspection elle-même. L’idée est d’utiliser la technologie pour remplacer les rapports d’inspection PDF statiques traditionnels, tout en analysant et en agrégeant toutes les données de chaque rapport.

« Nous recueillons l’ensemble de données le plus fiable sur la maison, chaque fois que nous y entrons », a déclaré le PDG Josh Jensen. « Notre vision à long terme est que nous voulons construire l’API de la maison. »

Il y a environ 1 500 inspecteurs sur le marché. Inspectify a un certain nombre de partenariats avec des agents, des maisons de courtage, des sociétés d’investissement immobilier et de nouvelles startups telles que Flyhomes et Orchard. Il prend une réduction de 15 à 20 % de chaque inspection réservée et perçoit également des revenus en facturant des frais aux partenaires qui utilisent le logiciel au sein de leurs propres plateformes de marque.

Les fondateurs: Jensen est un ancien dirigeant de Flyhomes et un flipper immobilier résidentiel de longue date. Denis Bellavance, qui a précédemment co-fondé la startup de livraison de repas Peach et a passé du temps chez Zillow, Loftium et Amazon, est co-fondateur et CTO. Les entrepreneurs ont participé à Y Combinator l’année dernière et dirigent maintenant une équipe de 32 personnes.

Les investisseurs : Nine Four Ventures a dirigé la série A, qui comprenait Foundational Capital, le fonds HSB de Munich Re Ventures et Socially Financed. Chase Gilbert et Nichole Wischoff de Built Technologies ; Guy Gal de Side ; Josh Stech de Sundae; Tushar Garg de Flyhomes ; et Darren Nix de Steadily ont également investi. Le financement total à ce jour est de 10 millions de dollars.

La prise : Inspectify est l’une des innombrables nouvelles startups «proptech» visant à numériser diverses parties du processus immobilier. Les inspections, cependant, semblent être un domaine qui n’a pas encore été saturé de démarrages de logiciels. « C’est une industrie tellement massive », a déclaré Jensen à propos du secteur immobilier. « Vous pouvez avoir des marchés verticaux très spécialisés et créer une entreprise d’un milliard de dollars. »

Inspectify pourrait potentiellement s’étendre à d’autres marchés tels que les évaluations de maisons ou les assurances, car il collecte davantage de données à partir des inspections.

« Les données des inspections ont longtemps été sous-utilisées en raison de la nature fragmentée de l’industrie », a déclaré Kurt Ramirez, associé général de Nine Four Ventures, dans un communiqué. « L’approche d’Inspectify permet une fidélité et une structuration exponentiellement plus élevées des données immobilières qui sont sur le point de changer fondamentalement la façon dont l’immobilier est acheté, vendu et géré. »

