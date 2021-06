Repenser les références : la startup candidate de Seattle lève plus d’argent pour aider les entreprises à embaucher

in

Candidat PDG Ryan Agresta. (Photo du candidat)

Nouveau financement : Le candidat est sorti de la version bêta mercredi et a clôturé un tour de table de 4 millions de dollars. La startup de Seattle paie aux gens entre 2 400 $ et 6 000 $ pour avoir référé des amis et des pairs pour des postes vacants.

Comment ça fonctionne: Les employeurs publient des offres d’emploi sur la plateforme Candidat. Les référents vérifiés soumettent des personnes qualifiées issues de leurs réseaux professionnels et personnels. Si leur contact est embauché, les entreprises paient Candidat, ce qui donne environ 80% des honoraires au référent. Le candidat garde le reste comme revenu.

L’idée est d’étendre les références des employés au-delà du réseau interne d’une entreprise. Le candidat présente des postes vacants pour des emplois au bureau à Seattle, San Francisco, New York et Los Angeles, ainsi que pour des postes à distance à l’échelle nationale.

Traction: Ryan Agresta, PDG de l’entreprise, a refusé de partager les chiffres d’affaires ou les mesures de croissance, mais a déclaré que la demande était plus importante que prévu. Il a déclaré que de nombreuses entreprises modifient leurs effectifs, adoptent les talents à distance et constatent un roulement de personnel lorsque les employés déménagent ou modifient leur mode de vie – des tendances qui ont un impact négatif sur Candidat.

La poussée au sein de l’industrie de la technologie pour plus de diversité joue également dans le modèle du candidat. « Alors que les recommandations d’employés ont toujours été la meilleure source d’embauche, les entreprises sont de plus en plus conscientes que c’est la pire façon de constituer des équipes diversifiées », a déclaré Agresta.

Agresta gérait auparavant les opérations de la startup logistique de Seattle Convoy et a également passé du temps chez Uber et Amazon.

Investisseurs : Voyager a dirigé le tour de table, qui comprenait la participation de Positive Sum, Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund, Ascend, BAM Ventures et Vulcan. . a précédemment annoncé un financement initial de 1 million de dollars en août dernier; le financement total est de 5 millions de dollars à ce jour.