Repenser l’huile de palme atmanirbharta – The Financial Express

Les importations répondent à 50 % de la demande d’huile comestible de l’Inde, et plus de 55 % de ces importations sont de l’huile de palme, ce qui fait de l’Inde le plus grand importateur mondial d’huile de palme.

Par Payal Seth et Bhaskar Mittra

Le 18 août 2021, le Centre a lancé la National Edible Oil Mission-Oil Palm, avec une dépense de plus de Rs 11 000 crore, pour multiplier par trois la production d’huile de palme d’ici 2025-2026 et aider l’Inde à atteindre l’autosuffisance. Les prix des grappes de fruits frais du palmier à huile (FFB), dont l’huile est extraite, sont liés aux prix mondiaux de l’huile de palme brute (CPO) et sont donc sujets à des fluctuations. Ces fluctuations ont déjà dissuadé les agriculteurs indiens. Pour surmonter ces obstacles critiques, le programme offre une assurance de prix aux agriculteurs de palmiers à huile et d’autres incitations. Mais pourquoi cette poussée soudaine vers l’autosuffisance ?

Les importations répondent à 50 % de la demande d’huile comestible de l’Inde, et plus de 55 % de ces importations sont de l’huile de palme, ce qui fait de l’Inde le plus grand importateur mondial d’huile de palme. Cela rend également l’Inde vulnérable aux fluctuations des prix, comme en témoigne la hausse des prix de 60% entre juin 2020 et juin 2021, conduisant à une inflation de l’huile comestible de 32,5% en juillet 2021. Ici, nous discutons des conséquences de la production de palmier à huile et des alternatives qui pourrait être exploré.

Les palmiers à huile ont une durée de vie moyenne de 28 à 30 ans, ce qui rend la terre indisponible pour la culture d’autres cultures comestibles. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une culture gourmande en eau, cela pourrait aggraver l’état déjà critique des ressources en eaux souterraines de l’Inde. Cela pourrait également constituer une menace sérieuse pour la biodiversité de l’Inde, car des recherches ont montré que la conversion de forêts naturelles en plantations de palmiers commercialisées a entraîné la perte d’espèces de flore et de faune en Malaisie et en Indonésie (deux des plus grands producteurs mondiaux d’huile de palme). Les plantations de palmiers sont également bien pires que les forêts naturelles pour absorber le dioxyde de carbone de l’environnement. Les plantations ne sont pas non plus de bon augure pour les moyens de subsistance des agriculteurs. Les palmiers à huile mettent 5 à 7 ans pour produire des FFB et ne peuvent générer des revenus qu’après un temps considérablement long. Et si les prix à l’importation devenaient inférieurs au coût de production dans l’intervalle ? Étant donné que des centaines de millions de personnes en Inde dépendent de l’agriculture, ces incertitudes, même à la lumière de l’assurance des prix par le gouvernement, continueront de peser sur leur sécurité économique.

L’Inde possède déjà des cultures oléagineuses traditionnelles comme l’arachide, le colza, la moutarde et le soja, qui sont cultivées par des agriculteurs pauvres en ressources dans les zones pluviales. Cependant, des incitations limitées ont été fournies pour promouvoir ces cultures qui sont non seulement meilleures pour l’environnement, mais aussi rajeunissent les sols en fixant l’azote atmosphérique. Étant donné que la productivité des graines oléagineuses indigènes de l’Inde est inférieure à celle du monde, il est nécessaire de redéfinir les politiques qui encouragent la recherche sur les variétés à haut rendement d’oléagineux comestibles ainsi que les investissements dans l’irrigation à faible coût qui peut maintenir le potentiel de rendement des variétés commercialisées. L’Inde orientale compte environ 11,65 millions d’hectares sous le système de jachère rizicole, ce qui signifie qu’une deuxième culture n’est pas cultivée dans ces zones. De nouvelles politiques et un effort concentré pourraient envoyer un signal positif aux agriculteurs de ces régions pour qu’ils poursuivent agressivement la culture d’oléagineux appropriés. Inciter les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana à se diversifier en partie vers les oléagineux pourrait contribuer à atténuer les graves conséquences écologiques de la culture riz-blé. Encourager le secteur privé à participer à l’approvisionnement de ces graines oléagineuses ferait avancer la cause. Au-delà des alternatives au palmier à huile, la recherche montre que la culture intercalaire, c’est-à-dire la pratique de faire pousser deux ou plusieurs cultures à proximité l’une de l’autre, peut atténuer l’impact négatif des futures plantations de palmiers à huile sur l’environnement.

Compte tenu de la nature de l’économie mondiale, on ne peut nier l’importance d’économiser sur les factures d’importation grâce à la poussée vers l’autosuffisance pour la production d’huile de palme. Cependant, les moyens d’atteindre l’objectif final nécessitent une réévaluation urgente car la biodiversité de l’Inde, les ressources en eaux souterraines et les moyens de subsistance des agriculteurs sont en jeu. Nous devons nous demander : la poussée pour l’atmanirbharta dans l’huile de palme est-elle vraiment nécessaire ? L’Inde ne gagnera-t-elle pas davantage si elle préservait et promouvait agressivement ses graines oléagineuses comestibles traditionnelles tout en continuant à simplement importer le reste ?

Respectivement, économiste-chercheur et directeur associé, au Tata-Cornell Institute, Cornell University

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.