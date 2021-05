Repenser l’université d’été pour 2021

Pour les enfants de partout au pays, l’année scolaire 2020-2021 a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

Beaucoup ont suivi les cours depuis leur chambre, ne voyant leurs amis et professeurs que sur Zoom. D’autres n’ont pas pu accéder à autant d’instructions parce qu’ils ne disposent pas d’un ordinateur, d’une connexion Internet ou d’un endroit calme pour étudier. Même ceux qui sont retournés à l’école en personne ont été confrontés à une foule de nouveaux facteurs de stress, allant des exigences de distanciation à la peur d’obtenir le Covid-19, qui peuvent faire de la salle de classe un lieu d’anxiété. Et les experts craignent que certains élèves – en particulier les élèves noirs, autochtones et autres élèves de couleur, ainsi que ceux issus de familles à faible revenu – aient perdu d’innombrables heures de temps d’enseignement, une perte qui pourrait aggraver les inégalités scolaires et les désavantager. route.

Pour aider les étudiants à rattraper leur retard, de nombreux districts prévoient des cours d’été – 47 des 100 districts urbains interrogés en avril par le Centre on Reinventing Public Education avaient mis en place une forme de programme d’été, contre 32% à la même époque l’année dernière. Mais l’école d’été en Amérique n’a pas vraiment une grande réputation. Dan Weisberg, directeur de l’association éducative à but non lucratif TNTP, a récemment déclaré au New York Times qu’un programme d’été de rattrapage typique pour les élèves de cinquième année leur donne «des problèmes de mathématiques de troisième année et les fait asseoir dans le coin».

Et choisir des étudiants à faible revenu et des étudiants de couleur pour les cours d’été pendant que d’autres enfants s’amusent n’est pas juste, a déclaré à Vox Catherine Augustine, chercheuse principale en politique à la Rand Corporation qui a étudié l’éducation d’été. «Pourquoi devraient-ils s’asseoir dans un bâtiment et faire des maths toute la journée alors que leurs pairs à revenu élevé sont dans un camp sophistiqué?»

Cela est particulièrement vrai lorsque les enfants sortent d’une année scolaire difficile et traumatisante et ont besoin de pauses et de soutien émotionnel autant qu’ils ont besoin d’universitaires.

Les experts disent qu’il existe un moyen d’équilibrer tous ces besoins et d’aider les enfants à apprendre cet été. Mais il faudra que les districts repensent l’école d’été maintenant et à l’avenir – pour regarder au-delà des quatre murs de la salle de classe et faire de la place pour quelque chose que chaque enfant devrait avoir cet été: le plaisir.

Pourquoi avons-nous même des vacances d’été?

On dit souvent que les vacances d’été sont une relique du passé agricole américain, mais ce n’est pas tout à fait vrai.

Les vacances d’été ont en fait commencé dans les villes, a déclaré l’historien de l’éducation Kenneth Gold à PBS Newshour, plutôt que les enfants des zones rurales ayant besoin de vacances d’été pour aider à la récolte. Avant la climatisation, les écoles urbaines devenaient extrêmement chaudes en été et les familles avec de l’argent quittaient la ville pour des vacances dans des endroits plus frais. Ainsi, au 19ème siècle, les calendriers scolaires à travers le pays ont été normalisés pour donner aux étudiants une pause pendant les mois où certaines familles retiraient leurs enfants de toute façon – et lorsque l’école était un endroit désagréable pour tout le monde.

Le changement «reflétait le rythme des économies de la ville, les habitudes des personnes plus riches qui commençaient à fuir les villes chaudes pendant les mois d’été», a déclaré Gold à Vox.

Aujourd’hui, certaines écoles américaines (mais pas toutes) disposent de la climatisation. Mais l’été peut encore offrir aux enfants une pause dans la routine quotidienne de l’école. «L’activité physique, être à l’extérieur dans la nature, jouer librement, utiliser votre créativité, essayer de nouvelles compétences et des choses que vous ne faites peut-être pas normalement pendant l’année scolaire – c’est une partie importante de l’été», Denise Pope, maître de conférences à La Graduate School of Education de Stanford et fondateur de l’organisation à but non lucratif Challenge Success, a déclaré à Vox.

Ces dernières années, cependant, il y a eu une opposition croissante à l’idée de donner aux étudiants du temps libre pendant les mois les plus chauds. «Les vacances d’été sont mauvaises pour les enfants et pour l’avenir économique des États-Unis», a écrit Bridget Ansel, assistante spéciale au Washington Center for Equitable Growth, à Politico en 2014. «Nous devons y mettre fin – ou au moins offrir un enrichissement estival stimulant pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre.

L’argument est que, pendant l’été, les enfants oublient ce qu’ils ont appris pendant l’année scolaire, un processus parfois appelé «diapositive d’été». Certaines recherches montrent que les enfants perdent environ un mois d’apprentissage, en moyenne, note Ansel, l’effet étant plus prononcé chez les étudiants à faible revenu que chez les enfants des familles plus aisées. Pour cette raison, certains enseignants, défenseurs et décideurs – y compris l’ancien secrétaire à l’Éducation Arne Duncan – ont appelé à une année scolaire plus longue, nous rapprochant peut-être des 248 jours par an qui étaient autrefois la norme à New York (aujourd’hui, il s’agit de 180).

Et ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont du mal avec l’été. Contrairement aux enfants, la plupart des parents ne profitent pas de l’été, ce qui signifie qu’ils ont besoin d’une autre forme de garde d’enfants lorsqu’ils travaillent. Les familles plus riches peuvent se permettre des camps et d’autres programmes d’été pour leurs enfants, mais beaucoup ne le peuvent pas (le coût moyen d’un camp de jour aux États-Unis est d’environ 76 $ par jour, selon Care.com, allant jusqu’à 172 $ pour un camp de nuit) . Les familles à faible revenu se démènent souvent pour trouver des activités supervisées pour les enfants en été qui ne briseront pas leur budget.

Telles étaient les pressions de l’été avant que la pandémie ne frappe. Désormais, les enfants du pays sortent non pas d’une mais de deux années scolaires transformées par Covid-19. Comme le dit Gold, «les enjeux sont plus importants cette année».

«Cet été est différent»

Alors que les experts étaient autrefois préoccupés par le retard des étudiants après seulement quelques mois, certains s’inquiètent de ce qu’il adviendra de l’apprentissage des enfants maintenant que beaucoup sont sortis des salles de classe depuis plus d’un an. Une analyse à l’automne 2020 des résultats des tests des étudiants par l’organisation à but non lucratif NWEA n’a montré qu’une baisse modérée des résultats des tests de mathématiques pendant la pandémie et aucune baisse de la lecture, mais a également soulevé une préoccupation majeure: environ un quart des étudiants n’ont pas du tout passé le test. , peut-être parce qu’ils n’ont pas pu accéder à l’apprentissage en ligne. Et ces élèves étaient plus susceptibles d’être noirs, autochtones ou d’autres personnes de couleur, ou de fréquenter des écoles très pauvres – des groupes confrontés à des inégalités en matière d’éducation même en temps normal.

En raison de données comme celles-ci, beaucoup craignent que la pandémie ne puisse non seulement ralentir les progrès scolaires des enfants, mais aussi enraciner davantage les inégalités dans le système éducatif américain. Pour lutter contre ces problèmes, de nombreux districts mettent en place des cours d’été. New York, par exemple, offrira «Summer Rising», une extension de 120 millions de dollars de sa programmation estivale habituelle, qui combinera des cours académiques avec des arts et des jeux en plein air, le tout sans frais pour les familles. Les écoles de Tulsa, Oklahoma, participeront à un programme appelé Ready. Ensemble. L’été! pour offrir un enrichissement en partenariat avec des associations locales.

Et le gouvernement fédéral intervient pour aider, avec plus d’un milliard de dollars mis de côté pour l’enrichissement d’été dans le plan de sauvetage américain, adopté en mars. Les programmes d’été peuvent être une «opportunité d’accélérer l’apprentissage, en particulier pour les élèves les plus touchés par les perturbations de l’apprentissage au cours de l’année scolaire», a conseillé le ministère de l’Éducation dans un manuel, publié ce printemps, pour aider les districts à répondre à Covid-19.

Dans le même temps, l’école d’été a la réputation d’être une sorte de slog. «Je ne pense pas que l’éducation d’été en tant qu’expérience éducative de qualité ait un excellent bilan», a déclaré Gold. En partie, cela pourrait être dû au fait que «nous sommes trop attachés à l’idée que cela doit être une continuation de ce qui s’est déjà produit pendant l’année scolaire.»

Après tout, a-t-il expliqué, si vous donnez une leçon aux élèves pendant l’année scolaire et que «cela ne fonctionne pas pour eux, et ensuite vous leur donnez simplement plus de la même chose en été, je ne pense tout simplement pas que ce soit la meilleure décision . »

Et alors que les offres de nombreux districts semblent dynamiques, placer les étudiants dans un programme d’été terne pourrait se retourner contre eux – en particulier cette année. «Ce qui m’inquiète, c’est si l’école d’été est considérée comme une punition», a déclaré Pope. Des mois de cours de Zoom ont été tellement épuisants pour les enfants que si l’éducation d’été «semble ennuyeuse, monotone et fastidieuse, vous pourriez en fait faire plus de mal que de bien».

Au lieu de cela, les enfants ont besoin de quelque chose qui les motive à réapprendre. «Nous devons rallumer la lumière dans les yeux de ces enfants», dit-elle.

Cela pourrait signifier incorporer la nature, l’activité physique et le sens du plaisir dans les offres d’été, au-delà de simplement répéter ce qui pourrait être fait en classe pendant l’année scolaire régulière. Les programmes d’été les plus réussis le font déjà, disent les experts. Par exemple, Aim High, un programme d’été d’enrichissement de 35 ans destiné aux collégiens à faible revenu de la région de la baie de San Francisco, utilise un concours de saut à l’élastique de poupée Barbie pour enseigner aux enfants des compétences en mathématiques – et l’après-midi, les enfants peuvent choisissez parmi des activités comme l’équitation, le kayak ou des cours de danse. Des recherches récentes sur le programme ont montré qu’il réduit l’absentéisme et les suspensions des élèves au cours de l’année scolaire régulière, ainsi que l’augmentation de leurs résultats aux tests en anglais.

Intégrer des activités passionnantes et non académiques est «extrêmement important pour l’estime de soi des enfants» et leur santé mentale, a déclaré Augustine. Cela aide également à convaincre les enfants d’y assister, ce qui est important car de nombreux programmes d’été sont facultatifs.

Et rendre l’école d’été amusante est une question d’équité, a déclaré Augustine. «Si un district cible les enfants en situation de pauvreté» pour ses programmes d’été, a-t-elle expliqué, «ce n’est pas vraiment juste» si ces programmes sont fastidieux ou punitifs.

Pendant ce temps, l’intégration de l’apprentissage social et émotionnel sera particulièrement critique cet été, car de nombreux étudiants ont passé la dernière année dans un isolement relatif. «Les enfants doivent être avec d’autres enfants cet été», a déclaré Pope. «Ils doivent mettre en pratique ces compétences sociales, de communication et de création d’amitié vraiment très importantes», qui sont importantes non seulement pour la santé mentale et le bien-être, mais aussi pour l’apprentissage.

Au-delà de donner aux enfants l’occasion de socialiser, les écoles peuvent également «souhaiter avoir un programme d’été qui leur donne vraiment l’occasion de parler de ce qu’ils ont vécu au cours de l’année écoulée», de leur anxiété à propos de l’année scolaire à venir ou de leur désir de vivre. revenir à la normale, a déclaré Augustine. Après tout, «cet été est différent».

En effet, même si l’été peut être un moment pour aider les enfants à rattraper leur retard, il ne devrait pas être le moment d’ajouter plus d’anxiété, Margarita Alegría, psychologue et chef de l’unité de recherche sur les disparités au Massachusetts General Hospital et au Mongan Institute , a dit Vox. Surtout pour les étudiants de couleur et d’autres personnes touchées de manière disproportionnée par la pandémie, il est crucial «de proposer des activités susceptibles d’ajouter de l’enrichissement, mais pas au prix du stress et des exigences».

«Si les enfants ne se sentent pas émotionnellement stables», a-t-elle dit, «il sera très difficile de leur apprendre quoi que ce soit.»

La pandémie pourrait obliger à repenser l’été pour l’avenir

Covid-19 continuera de poser certains défis pour les écoles cet été, d’autant plus que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas encore être vaccinés. Alors que certains districts, comme New York, offriront des programmes en personne, d’autres, comme Aim High, seront en grande partie virtuels. Et le risque de Covid-19 peut être une préoccupation pour les parents qui envisagent d’envoyer leurs enfants à l’école d’été en personne – même si de plus en plus de salles de classe rouvrent, un nombre important de familles choisissent de garder leurs enfants à la maison, avec quatre étudiants sur 10 dans le pays tous leurs apprentissages à distance, selon une enquête de mars.

Mais cette année n’est en aucun cas la dernière chance pour les districts d’offrir aux enfants une expérience estivale de grande qualité. L’argent dans le plan de sauvetage américain sera disponible au cours des trois prochaines années, et même les écoles qui n’ont peut-être pas eu le temps de planifier des offres d’été ambitieuses cette année peuvent encore le faire dans les années à venir, a déclaré Augustine. «J’encouragerais les districts à réfléchir à cela par étapes.»

Et dans l’ensemble, cette année pourrait être une période où les districts réévaluent ce qu’ils font pendant l’été pour qu’il soit plus stratégique – et plus excitant – maintenant et à l’avenir. «J’espère que les communautés scolaires vont faire preuve de créativité dans la façon d’utiliser l’argent qui leur est versé pour repenser la façon dont elles veulent faire l’apprentissage d’été», a déclaré Pope.

L’objectif, selon Augustine, devrait être «d’utiliser l’été, mais de l’utiliser à bon escient».