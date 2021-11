Le 26 novembre verra la sortie de « Volume I – Reborn », le tout nouvel EP du groupe de métal basé à Chicago, Illinois REPENTIR. Avec cinq morceaux de compositions agressives, rapides et techniques, le groupe livre une impressionnante Noble Démon débuts et un apéritif parfait pour un long métrage à suivre dans un avenir pas si lointain. Après le morceau précédemment sorti « Renaissance » (avec Corey Beaulieu de TRIVIUM), REPENTIR vient de partager le deuxième single, « Pas d’innocence ».

Chanteur Adam Gilley déclare: « Aucune innocence n’est d’être trahie par quelqu’un en qui vous pensiez avoir confiance. Quand assez c’est assez et que vous ne pouvez plus vous retenir. »

Fondée en 2018 par l’ancien SOL et DIRGE À L’INTÉRIEUR guitariste Verre Shaun et avec un premier album acclamé par la critique à leur actif (« Dieu pour un jour », 2020), REPENTIR sont rapidement devenus connus pour leur son distinctif à la fois lourd et dynamique, bourré de détails, de groove et d’intensité. Jouant de nombreux spectacles avec des artistes de haut niveau tels que TRIVIUM, DIABLE CONDUCTEUR, JINJER, POING CRÂNE, HOLOCAUSTE TOXIQUE, REICH SACRÉ et d’autres, REPENTIR ont pris d’assaut la scène heavy et représentent un son qui ne manquera pas d’effacer les fans de musique extrême du monde entier.

« Volume I – Reborn » a été produit par Alex Lackner à Son accéléré et mélangé par Chris Collier à CMC 21 Productions et est maintenant disponible en pré-commande à cet endroit.

Liste des pistes :

01. Toute la misère



02. Renaître (feat. Corey Beaulieu de TRIVIUM)



03. Dans l’eau



04. Pas d’innocence



05. Ceci est l’enfer

En outre, REPENTIR jouera son premier concert avec la nouvelle formation du groupe ce samedi 6 novembre au Reggies Rock Club de Chicago, en compagnie de LA VIOLENCE, SPECTRE et LE GRAVIER.

REPENTIR est:

Adam Gilley – Voix



Verre Shaun – Guitare



Eric Burns – Guitare



Eric Karol – Basse



Blanc Brandon – Tambours

photo par Rob Grabowski



