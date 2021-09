Repentance sort un nouveau single ‘Reborn’ avec Corey Beaulieu de Trivium

groupe de metal basé à Chicago, Illinois REPENTIR a signé un accord mondial avec Noble Démon, le nouveau label allemand fondé par Explosion nucléaire vétéran Patrick Walch. Fondée en 2018 par l’ancien SOL et DIRGE À L’INTÉRIEUR guitariste Verre Shaun, le groupe s’est rapidement fait connaître pour son son distinctif à la fois lourd et dynamique, bourré de détails, de groove et d’intensité. Avec un premier album acclamé par la critique à son actif (années 2020 “Dieu pour un jour”) et de nombreux spectacles avec des numéros de premier plan tels que TRIVIUM, DIABLE CONDUCTEUR, JINJER, POING CRÂNE, HOLOCAUSTE TOXIQUE, REICH SACRÉ et d’autres, REPENTIR a pris d’assaut la scène heavy et représente un son qui ne manquera pas d’effacer les fans de musique extrême du monde entier.

Un verre commentaires: “REPENTIR est ravi d’être avec les puissants Noble Demon Records pour nos nouveautés ! J’ai été tellement impressionné par la façon dont un label aussi récent faisait des vagues, et avec une liste si diversifiée de métal/rock, c’était l’endroit évident pour que ce soit notre nouvelle maison. Avec un personnel professionnel et Patrickl’histoire incroyable de l’industrie métallurgique, c’est une bouffée d’air frais.”

Pour célébrer et commencer le nouveau chapitre avec un big bang, REPENTIR vient de sortir une vidéo lyrique pour le nouveau single écrasant “Renaissance”. Tiré du prochain EP du groupe – dont la sortie est prévue plus tard cette année – et mettant en vedette nul autre que Corey Beaulieu de TRIVIUM à la guitare pour un solo invité, “Renaissance” est un premier aperçu époustouflant de ce à quoi s’attendre de REPENTIR dans le futur proche. Cette piste présente REPENTIRla programmation renouvelée de — y compris la voix féroce de Adam Gilley – et est l’introduction parfaite à la renaissance du son metal moderne agressif du groupe.

Gilley déclare : « Quand j’ai entendu pour la première fois le morceau de ‘Renaissance’, je savais que je voulais faire partie de REPENTIR. Cette chanson est un coup de poing direct dans votre visage. J’aime l’intensité de cette chanson et Corey déchire absolument l’invité en solo… Que vous soyez à la maison, au travail, à la salle de sport ou où que vous soyez. CRAQUEZ ça !!!”

Walch ajoute : « Quand j’ai découvert REPENTIR l’année dernière en écoutant leur premier single puis l’album complet ‘Dieu pour un jour’, j’ai immédiatement su que j’étais sur quelque chose là-bas. Après avoir parlé avec Verre Shaun pendant un moment, nous savions que l’ambiance était plus que juste entre nous, donc cela n’a pas eu besoin de beaucoup de négociations pour travailler ensemble sur leurs prochaines chansons. Je suis fier d’accueillir un autre membre au Noble Démon famille, cette fois avec un pur son métal US que j’ai toujours apprécié par des groupes comme TRIVIUM, AGNEAU DE DIEU, DIABLE CONDUCTEUR etc., tous les groupes avec lesquels j’ai grandi aussi. Et ayant Corey de TRIVIUM jouer le solo sur ce nouveau single est un immense honneur pour nous tous. Vérifier REPENTIR, vous ne serez pas déçu !”

Produit par Alex Lackner à Son accéléré et mélangé par Chris Collier à CMC 21 Productions, “Renaissance” est désormais diffusé sur toutes les plateformes numériques.

REPENTIR est:

Adam Gilley – Voix



Verre Shaun – Guitare



Eric Burns – Guitare



Eric Karol – Basse



Blanc de Brandon – Tambours



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).