Répercussions complètes des baisses de taux sur les nouveaux prêts bancaires en roupies : bulletin de la RBI

in

Le taux médian des dépôts à terme a diminué de 152 points de base (pb) de mars 2020 à août 2021. Une baisse plus importante de 181 pb est perceptible sur les dépôts à plus court terme d’une échéance allant jusqu’à un an, a déclaré la RBI dans son rapport mensuel sur l’état de la situation. Rapport d’économie.

Les liquidités excédentaires, associées aux orientations prospectives de la Reserve Bank of India (RBI), ont facilité la transmission monétaire et il y a eu une répercussion complète des baisses de taux directeurs sur les nouveaux prêts en roupies et les taux des dépôts à terme des banques depuis mars 2020, le a déclaré la banque centrale dans son bulletin de septembre, publié jeudi.

Le taux médian des dépôts à terme a diminué de 152 points de base (pb) de mars 2020 à août 2021. Une baisse plus importante de 181 pb est perceptible sur les dépôts à plus court terme d’une échéance allant jusqu’à un an, a déclaré la RBI dans son rapport mensuel sur l’état de la situation. Rapport d’économie. Depuis mars 2020, le coût marginal médian sur un an du taux des prêts fondés sur des fonds (MCLR) des banques a baissé de 100 points de base de manière cumulative, selon le rapport.

Dans le même temps, comme le 10 septembre, la monnaie en circulation a augmenté à son rythme le plus lent de 9,4 % depuis novembre 2017, contre 22,4 % il y a un an. La tendance reflète une demande de précaution modérée contrairement à la poussée enregistrée il y a un an lors de la première vague, a observé la RBI.

La banque centrale a pris note de la faible croissance du crédit au secteur industriel depuis 2014-15, qui a également entraîné une modération de la croissance globale du crédit. Sur la base d’une analyse des données au niveau des banques, le rapport indique que quelques banques contribuent de manière significative à la consommation globale de crédits non alimentaires. Il a divisé les banques en deux catégories : le groupe dominant de banques, qui comprend six principaux prêteurs sur la base de leur part dans le total des crédits non alimentaires et l’autre groupe de banques, qui comprend les 27 banques restantes.

Le crédit au secteur industriel accordé par l’autre groupe a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) négatif de 1,6 % entre l’EF15 et l’EF21, tandis que celui du groupe dominant a enregistré un TCAC de 3,7 % au cours de la période. Au cours de l’année pandémique, le crédit accordé par le groupe dominant au secteur industriel a enregistré une croissance accélérée de 5,1%, bien que celui délivré par l’autre groupe se soit contracté de plus de 7%, selon le rapport.

« Ainsi, il ressort clairement de ce qui précède que quelques banques stimulent la croissance du crédit au secteur industriel, alors que la plupart des autres banques sont à la traîne dans l’octroi de crédit au secteur industriel », indique le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.