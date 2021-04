Répéteurs WiFi bon marché pour résoudre vos problèmes avec Internet à la maison | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Désespéré pour un WiFi lent ou parce que la couverture n’atteint pas correctement votre pièce? Les répéteurs WiFi sont la solution la moins chère et la plus rapide pour résoudre tous ces problèmes.

Bien que le WiFi nous ait permis d’avoir Internet sur nos appareils sans avoir besoin d’un câble, nous reconnaissons qu’il y a de graves problèmes de frustration dès qu’ils cessent de fonctionner comme ils le devraient. Surtout lorsque la vitesse est très lente ou la couverture est médiocre.

Pour résoudre la plupart de vos problèmes de WiFi ce dont vous avez besoin est un répéteur WiFi. Comme leur nom l’indique, ce sont des appareils qui répètent le signal sans fil afin qu’il ait plus de couverture et de vitesse. Il existe également des modèles très bon marché que vous pouvez obtenir dès maintenant.

La solution ultime à vos problèmes de WiFi est un routeur plus puissant ou le câblage de votre maison avec des câbles pour mettre plus de points d’accès. Mais si vous voulez économiser de l’argent, l’un de ces répéteurs.

N’oubliez pas que l’idée de ces répéteurs est de les placer à un point intermédiaire entre le routeur que vous possédez actuellement et la zone où un bon WiFi n’atteint pas.

Certains modèles peuvent accepter de répéter le signal WiFi en se connectant au routeur principal via WiFi ou en le connectant avec un câble réseau que vous avez dans une autre pièce. En tous cas ces répéteurs WiFi sont faciles à configurer pour avoir une meilleure connexion Internet.

Répéteur WiFi Xiaomi Mi Pro

Ce répéteur vous permet d’étendre votre signal WiFi domestique et a une capacité allant jusqu’à 300 Mo par seconde. Il dispose d’une prise de courant et peut être configuré très facilement depuis l’application Xiaomi Mi Home.

Quant aux répéteurs WiFi, ce Répéteur WiFi Xiaomi Mi Pro C’est l’un des modèles les plus faciles à utiliser et les moins chers que vous puissiez acheter en ce moment.

Ce répéteur WiFi est capable de dupliquer votre réseau WiFi 2,4 GHz et prend en charge jusqu’à 64 appareils connectés en même temps. Sa vitesse maximale est de 300 Mbps et il peut couvrir 80 m2 supplémentaires.

Il est configuré depuis l’application Mi Home disponible pour Android et iOS où vous devrez indiquer le réseau auquel il doit se connecter pour cloner le nom et le mot de passe.

C’est sans aucun doute l’un des moins chers que vous puissiez obtenir. Chez Media Markt, il ne coûte que 9,99 euros et 1,99 euros pour les frais de port. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour moins de 15 euros.

TP-Link N300

Extender pour les réseaux WiFi 2,4 GHz avec une vitesse allant jusqu’à 300 Mbps.

Parmi les autres répéteurs WiFi bon marché que vous pouvez obtenir sur Amazon en ce moment, il y a ceci TP-Link TL-WA850RE. Il s’agit d’un prolongateur de réseau peu coûteux et facile à configurer grâce à son application mobile.

Il dispose d’un indicateur d’état à l’avant qui peut vous dire s’il fonctionne comme il se doit et est compatible avec les réseaux 2,4 GHz avec une vitesse allant jusqu’à 300 Mbps. Il comprend un port Ethernet qui vous permet de connecter un ordinateur ou tout appareil à Internet s’il ne dispose pas de WiFi, par exemple un PC de bureau ou une console de jeux.

Le port Ethernet peut également être utilisé à partir du routeur principal et en faire un point d’accès WiFi.

La meilleure chose est le prix. Sur Amazon, il est disponible pour moins de 18 euros avec des frais d’expédition gratuits et rapides si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

TP-Link RE450

Extension de réseau WiFi double bande 2,4 GHz et 5 GHz avec une vitesse combinée allant jusqu’à 1750 Mbps. Il dispose également d’un port Ethernet pour fournir la connectivité à d’autres appareils.

Pour donner une meilleure couverture à votre réseau WiFi actuel mais aussi améliorer la vitesse grâce à la bande 5 GHz, ce TP-Link RE450 est un répéteur qui ne devrait pas vous poser de problèmes.

Comme nous l’avons mentionné, il est compatible avec les deux 2,4 GHz jusqu’à 450 Mbps mais aussi avec des réseaux 5 GHz jusqu’à 1300 Mbps.

L’installation est aussi simple que d’appuyer sur le bouton WPS de votre routeur principal, puis sur le bouton principal de ce répéteur pour se connecter au réseau actuel et dupliquer le nom et le mot de passe. De cette façon, n’importe lequel de vos appareils se connectera automatiquement.

Son prix est avantageux pour la compatibilité bi-bande, moins de 60 $ sur Amazon avec la livraison gratuite. Chez PcComponentes, il est également disponible pour 59,98 euros avec une livraison rapide.

Tenda A9

Extension de réseau WiFi 2,4 GHz avec une vitesse maximale de 300 Mbps et très facile à configurer avec le bouton WPS.

Un autre répéteur WiFi très bon marché compatible avec les réseaux sans fil 2,4 GHz qui résoudra la plupart de vos problèmes avec le WiFi est le suivant Tenda A9. C’est un répéteur très simple à configurer et qui a une bonne couverture pour connecter votre mobile dans n’importe quelle pièce de votre maison.

Tenda A9 est compatible avec les réseaux 2,4 Ghz et atteint une vitesse maximale de 300 Mbps selon la norme 802.11n. Il dispose de 2 antennes externes 3 dBi pour améliorer la couverture et avoir une connexion plus stable et étendre votre réseau jusqu’à 200 m2 de plus.

Ce répéteur WiFi ne coûte que 13,99 $ chez Amazon, ce qui est un prix très bas pour un produit qui peut potentiellement résoudre vos frustrations WiFi.

Victure WE1200

Obtenez le répéteur WiFi Victure WE1200 pour 33,99 €

Victure WE1200 est un répéteur de réseau WiFi prenant en charge la double bande. Cela lui permet de capter un signal WiFi de votre routeur et d’en diffuser deux, l’un de 2,4 GHz avec une vitesse allant jusqu’à 300 Mbps et l’autre de 5 GHz jusqu’à 867 Mbps.

Son meilleur atout est qu’il est compatible avec les deux réseaux sans fil et possède également un bon design, qui, comme le reste des modèles, il suffit de se connecter à une prise murale ou à une multiprise.

Sa configuration est très simple en appuyant sur le bouton WPS de votre routeur actuel et celui de ce répéteur, il n’est donc pas nécessaire de télécharger des applications pour le configurer.

Son prix ne peut pas être meilleur. Sur Amazon, il n’est disponible que pour 33,99 euros, mais si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir une réduction avec les coupons de réduction qui s’appliquent sur la page Amazon.

