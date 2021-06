RepIndia nomme Purnima Bali au poste de directeur créatif

Bali travaillait auparavant en tant que directeur créatif associé chez Interactive Avenues, Gurugram

L’agence numérique RepIndia a nommé Purnima Bali en tant que directeur créatif. Elle sera chargée de diriger l’effort créatif chez RepIndia et de développer davantage l’activité créative à Delhi, Mumbai et Bangalore.

Diplômé en économie de l’Université de Delhi, avec un diplôme d’études supérieures en publicité et communications marketing du Xavier Institute of Communication (XIC), Mumbai, Bali, travaillait auparavant en tant que directeur créatif associé chez Interactive Avenues, Gurugram. Elle a dirigé l’équipe créative et organisé l’activité créative de marques telles que Honda Cars India, Sony India, Hero Cycles, Havmor Icecreams, DishTV, The Oberoi Group et Oppo Mobiles pour n’en nommer que quelques-unes.

« En très peu de temps, RepIndia a réussi à faire sentir sa présence dans un espace qui a longtemps été inondé d’agences en réseau. Leur travail, leurs clients prestigieux et leurs pieds sur terre sont les attributs qui se sont démarqués dans le circuit des récompenses, et même parmi les marques qui recherchent avec impatience et sérieux des solutions créatives efficaces où la camaraderie marque-agence est le seul moyen. le travail se fait. Et c’est cette qualité de RepIndia qui engendre un environnement convivial pour une autonomie créative qui m’a poussé à prendre la main avec l’agence. J’ai hâte de briser de nouvelles barrières créatives et de créer de nouveaux jalons numériques », a déclaré Bali à propos de son nouveau rôle.

“Nous voulions amener Purnima à bord depuis des années, ses premières idées numériques et son incroyable dynamisme sont exactement ce que nous voulions ajouter à l’arsenal de RepIndia alors que nous continuons à avoir l’une des meilleures équipes de direction à travers le pays”, Ayesha Chenoy, fondatrice, RepIndia, ajouté sur le rendez-vous.

