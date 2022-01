Répit pour le Barça en Ligue Endesa après ses cinq cas de covid19

01/02/2022

Le à 19:08 CET

Le Barça a annoncé que le match prévu contre BAXI Manresa, prévu ce mardi, jour 4 et correspondant à la journée 14 de la Ligue EndesaIl sera finalement joué dimanche prochain, le 9, à 17h00.

Un changement dans le calendrier qui affecte le match qui devait se jouer précisément dimanche 9, contre Joventut, et qui n’a pas encore été reprogrammé par le ACB qui le fera probablement sous peu.

L’équipe du Barça, avec cinq cas de covid19 un peu plus de temps de marge est accordé pour récupérer de l’argent et pouvoir affronter le match contre le Manresa avec plus de troupes disponibles.

BAXI-Madrid, le mardi

Alors que la date de ce mardi est libre, l’ACB a reprogrammé le match pour les Bages, qui se sont déjà remis de l’épidémie massive de covid19 dans leur effectif, et Le Real Madrid (21h00) sera mesuré dans un autre des matchs qui avait été reporté en raison de la pandémie.

Avec ce mouvement de dates aussi Il permettra à Joventut de récupérer son match reporté contre le Real Madrid, qui se jouera finalement dimanche 9 à 19h15.

Un réajustement des dates qui laisse encore une partie du calendrier du Barça à l’antenne puisqu’il est toujours Il lui reste jusqu’à trois matchs de Ligue Endesa à récupérer, contre MoraBanc Andorra, le Real Madrid et Joventut, qui n’ont pas encore de date.

Du répit pour le Barça

Un répit pour le Barça qui compte actuellement cinq cas de covid19 dans son effectif, Pierre Oriola -qui s’apprête à sortir du confinement-, Kyle Kuric, Nick Calathes, et les derniers à tomber, Nico Laprovittola et Brandon Davies, ainsi que le coach, Saras Jasikevicius et trois membres du staff.

Cela signifie que l’équipe du Barça Il ne compte que huit joueurs de la première équipe, Exum, Sanli, Sergi Martínez, Smits, Hayes, Higgins, Mirotic et Jokubaitis –Abrines est toujours blessé-, et il doit avoir neuf jetons pour pouvoir jouer à ses jeux.

A ce jour, le premier match que le Barça a devant lui sera le duel contre le CSKA, sur le sol moscovite, le 7 janvier et qui tient toujours. En Euroligue, le nombre minimum de joueurs inscrits doit être de huit, et le Barça atteindrait ce chiffre.

Tout pourrait changer si plus de cas positifs apparaissent dans l’équipe du Barça, que ce dimanche a passé des tests PCR pour connaître l’état du modèle. Si d’autres cas devaient apparaître, le match contre le CSKA serait compromis.