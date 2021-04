Réplique sauvage de John Humphrys à la demande d’interview du prince Charles: «Pas d’accord» | Royal | Nouvelles

Le diffuseur chevronné a révélé que la rédactrice en chef de l’émission Today, Sarah Sands, avait tenté d’organiser une interview avec le prince de Galles, mais qu’il «ne voulait parler que des arbres». M. Humphrys a déclaré: «Je voulais également parler d’autres choses. Pas d’entente. » La marque de feu Radio 4 insiste toujours sur le fait que toute personne qu’il interviewe devrait être ouverte à parler de plus que de tout ce qu’elle essaie de promouvoir.

Dans le cas de Charles, c’était la nature, mais ce n’était pas la première fois qu’il montrait sa détermination à avoir la liberté de poser des questions plus difficiles.

Il a filmé une interview à la BBC avec le prince Philip le jour de son 70e anniversaire, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Il a rappelé dans une chronique du Daily Mail l’année dernière: «C’était assez ennuyeux, sauf pour une section où il était très mécontent parce que je lui avais demandé pourquoi la reine ne l’avait pas aidé quand il avait dû vendre son yacht de course à cause du entretien coûteux.

«Le palais s’est plaint et la BBC l’a coupé.»

M. Humphrys a ensuite refusé de présenter une émission éditée par le prince Harry, car ses «gardiens» fermeraient tout interrogatoire qui pourrait être embarrassant pour le duc de Sussex.

Harry a édité l’émission en décembre 2017 et a interviewé son propre père, le prince Charles, et l’ancien président américain Barack Obama.

La section du programme qui impliquait une entrevue avec Harry lui-même a été présentée par Justin Webb et Sarah Montague.

M. Humphrys a déclaré: «Il a été invité à être le rédacteur invité du programme Today il y a près de trois ans et l’a utilisé, sans surprise, pour transmettre des messages qui lui tenaient à cœur.

M. Humphrys, qui est un républicain, a néanmoins fait l’éloge de la princesse Anne car elle est la royale « la plus travailleuse » et a déclaré qu’il aimait qu’elle « ne croit pas en » une déférence non méritée.

L’année dernière, le radiodiffuseur a demandé quel était le rôle de la famille royale pendant la pandémie de coronavirus, qui, selon lui, les avait «vraiment congédiés».

Il a demandé s’ils étaient encore nécessaires maintenant que «se précipiter dans le pays, serrer la main de tout le monde» était interdit.

Cependant, il a également critiqué la décision de Meghan Markle et du prince Harry de quitter The Firm, estimant que c’était parce qu’ils ne «voulaient plus être dérangés».

Il a estimé que leur déménagement aux États-Unis «s’acheminait vers une vie plus facile pour les mains».

Le journaliste gallois a comparé Harry au roi Édouard VIII, qui a abdiqué le trône pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson en 1936.

Il a également fait remarquer que le petit-fils de la reine quittait ses fonctions pour «passer plus de temps à se prélasser au bord de la piscine».

Il a affirmé qu’Édouard VIII, plus tard connu sous le nom de duc de Windsor, a connu «30 ans d’une idylle similaire après la poignée de main».

Il a également fait remarquer que Meghan était «peut-être … mal informée» avant de rejoindre la famille royale parce que «c’était censé l’épouser… [she] envie de serrer la main aussi.

Il a poursuivi: «Sinon, pourquoi se joindrait-elle puisque c’est ce qu’ils« font »?»