Répondez à ce quiz entre amis pour voir avec quel type vous vous retrouverez ⋆ .

La réunion des amis approche à grands pas et au fil des ans, il y a eu un débat constant pour savoir lequel des gars est réellement le meilleur. Beaucoup de gens pensent que Ross est assez problématique. Alors que d’autres pensent qu’il est le meilleur personnage de la série. Mais voudriez-vous finir avec Ross? Ou êtes-vous plus fan de Joey ou Chandler? Il est temps de savoir avec lequel des amis vous vous retrouverez en répondant à notre quiz.

Ross, Joey et Chandler sont tous des hommes très différents et nous sommes tous plus adaptés à un en particulier. Ross est intelligent, cultivé et engagé. Chandler est amusant, intelligent et bien qu’un peu inquiet, son cœur est toujours au bon endroit. Et Joey est confiant, affectueux et principalement dans sa nourriture.

Vous avez probablement une idée de qui vous vous retrouveriez en fonction de vos traits de personnalité et de leur ressemblance avec chaque homme. Si vous êtes timide, vous ne sortez pas avec Joey. Mais des choses comme ce que vous aimez regarder, ce que vous pensez du mariage et la vitesse à laquelle vous dormez avec quelqu’un indiquent tous avec quel garçon vous vous retrouverez.

Pour savoir quel homme de Friends serait votre partenaire, répondez à notre quiz:

