Répondez à notre quiz pour connaître votre véritable âge mental .

« Tu es un adulte maintenant, il est temps de grandir », a déclaré chaque maman et chaque papa. Il n’y a rien de pire que de se faire dire de « grandir » lorsque vous savez parfaitement que votre âge mental ne le permet pas. Oui, j’ai 21 ans et je sors toujours dans des clubs pour couler un VK – qu’en est-il ??? C’est un fait inconditionnel que, bien qu’ils soient à l’université pour étudier pour obtenir un diplôme, les étudiants ont l’un des âges mentaux les plus bas de tous les temps, uniquement en raison du nombre de VK qu’ils rangent et des heures qu’ils passent sur TikTok. Répondez à notre quiz sur l’âge mental pour découvrir quel est votre âge mental réel. Ainsi, la prochaine fois que vos parents vous diront de grandir, vous aurez des preuves scientifiques solides pour leur montrer exactement pourquoi vous ne pouvez pas encore grandir.

Complétez notre quiz sur l’âge mental ici :

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Ce filtre TikTok vous indique si vous êtes sexy ou jolie, alors découvrez laquelle vous êtes

• 17 TikToks du Freedom Day qui vous donneront envie de couler un VK et de pleurer de nostalgie

• Voici un aperçu des plus grands drames et controverses de David Dobrik au fil des ans