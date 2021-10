Répondez à notre sondage sur la sécurité des élèves 2021

Dites-nous ce que vous pensez vraiment de votre sécurité sur le campus

Les 10 derniers mois ont été incroyablement lourds en tant que femme. Avec la mort de Sarah Everard, Sabina Nessa et plus récemment l’augmentation des cas de pics, on a l’impression que les choses empirent. Nous tenons nos clés plus fort, évitons les sorties nocturnes et avons une méfiance plus profonde envers la police.

Maintenant, un nouveau trimestre universitaire a commencé et nous voulons vous entendre directement sur vos préoccupations et vos expériences.

Comment les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel en public affectent-ils votre expérience universitaire? Sautez-vous les cours parce que le retour à la maison se ferait dans le noir ? Evitez-vous les sorties nocturnes par peur des pics ? Pensez-vous que votre université traiterait correctement une réclamation pour agression sexuelle?

Nous nous sommes associés au groupe de campagne Our Streets Now pour créer une enquête sur vos expériences de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle en public pendant vos études supérieures.

Les données recueillies dans cette enquête seront considérées comme des statistiques agrégées par The Tab et Our Streets Now. Ces réponses pourraient être utilisées dans le plaidoyer de Our Streets Now, les publications sur les réseaux sociaux et les soumissions aux organismes gouvernementaux, elles pourraient également être utilisées par The Tab dans les écrits et sur les réseaux sociaux. Aucune réponse individuelle ne sera utilisée et les données ne seront accessibles que par les membres de The Tab et Our Streets Now.

Répondez au sondage The Tab x Our Streets Now ici :

Voir l’enquête

