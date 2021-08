Répondre à la demande de logements durables et de bâtiments verts

L’Inde se classe seulement au deuxième rang après les États-Unis en termes de nombre de projets de technologies vertes et de zones bâties.

La conversation sur le changement climatique en Inde s’est accélérée ces dernières années. La génération Y et la génération X classent systématiquement l’environnement et le changement climatique comme les deux problèmes qui les préoccupent le plus. Toutes les industries et tous les secteurs travaillent désormais consciemment à la réduction de l’empreinte carbone et même le secteur immobilier fait sa part. Même les gouvernements offrent maintenant diverses incitations pour promouvoir un développement respectueux de l’environnement. Pour mettre les choses en perspective, les bâtiments contribuent à un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et consomment 40 % de l’énergie mondiale. De plus, le secteur de la construction en Inde est responsable d’environ 22 % de nos émissions totales de CO2.

Par conséquent, pour faire face aux changements et aux temps difficiles, il est devenu extrêmement important pour nous de penser à la durabilité dans ce secteur. L’accent doit être mis sur l’utilisation de ressources et de technologies alternatives qui permettent d’économiser des coûts et des ressources tout en s’alignant sur l’objectif d’avoir un impact minimal sur l’environnement pour une vie équilibrée.

Dans le monde post-COVID-19, où l’accent est mis de plus en plus sur le bien-être général, on dit que la durabilité sera l’élément principal.

Que sont les bâtiments verts et pourquoi sont-ils importants

Le mouvement mondial de la construction écologique a commencé il y a environ deux décennies. La genèse de ce mouvement était de réduire l’utilisation de la consommation extravagante de ressources dans les bâtiments modernes. En Inde aussi, la demande de bâtiments écologiques a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Selon les estimations, le marché indien de la construction verte doublera d’ici 2022 et atteindra 10 milliards de pieds carrés et sera évalué entre 35 et 50 milliards de dollars.

Les bâtiments respectueux de l’environnement et économes en ressources sont généralement classés dans la catégorie des bâtiments verts. Ces bâtiments non seulement réduisent ou éliminent les impacts négatifs sur l’environnement, en utilisant moins d’eau, d’énergie ou de ressources naturelles, mais ont même à long terme un impact positif sur l’environnement. C’est possible car ils sont capables de produire leur propre électricité, ont de meilleurs moyens de récolter l’eau et même d’augmenter la biodiversité.

Les acheteurs de maison d’aujourd’hui ne sont pas seulement conscients de ces bâtiments, mais recherchent également ces caractéristiques pour les avantages évidents qu’ils offrent. Il y a une demande accrue pour une maison qui a beaucoup de soleil, une bonne ventilation et un accès à l’eau douce. Les gens sont également de plus en plus conscients des matériaux utilisés dans la construction et de leur impact sur l’environnement.

Avantages de la construction écologique

La durabilité dans le contexte immobilier ne se limite pas seulement à la conservation de l’énergie, mais comprend également l’utilisation des ressources, l’impact sur l’environnement et les conditions de vie des habitants. Les maisons vertes peuvent aider à économiser du temps et de l’argent car les matériaux utilisés sont facilement accessibles. Dans certains de ces bâtiments, les développeurs achètent les matériaux localement, ce qui non seulement permet de gagner du temps, mais réduit également l’empreinte carbone en minimisant la distance à parcourir. Cela aide à créer un sentiment de communauté et à soutenir l’économie nationale.

Outre le rapport coût-bénéfice, il existe de nombreux facteurs sociaux pour les bâtiments écologiques, notamment l’amélioration de la santé et du bien-être des occupants et l’augmentation de la productivité des travailleurs. Compte tenu des avantages environnementaux et de la satisfaction qu’il apporte à la main-d’œuvre, les bâtiments verts sont de plus en plus recherchés par le secteur des entreprises.

Besoin de bâtiments verts abordables

C’est un fait connu que les bâtiments respectueux de l’environnement aident à réduire les coûts d’exploitation en réduisant les factures d’électricité, d’eau et d’autres services publics. Cependant, il est souvent perçu que le coût de construction de ces bâtiments peut être plus élevé. Les concepts et techniques écologiques dans le secteur du logement abordable peuvent aider à réduire la consommation d’énergie et d’eau, à améliorer la santé, l’hygiène et l’assainissement ; une meilleure ventilation et un meilleur éclairage dans les logements, etc.

Il existe de nombreuses techniques à faible coût qui sont déployées qui aident à réduire même le coût de la construction. De plus, l’utilisation de produits recyclables disponibles localement peut encore contribuer à réduire les coûts de développement. Surtout, l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement contribuera à améliorer la qualité de vie des occupants.

En Inde, le marché du logement abordable a connu une forte hausse au cours des deux dernières années, ce qui, à son tour, alimente également la demande de bâtiments verts.

Les aspects clés sur lesquels la construction écologique se concentre sont :

# Ne rien gaspiller – Éviter le gaspillage est un excellent moyen de réduire les matériaux utilisés.

# S’adapter au lieu/à l’emplacement/au bâtiment – ​​Chaque lieu a son propre ensemble de défis et de solutions. Les solutions qui fonctionnent pour un immeuble à Shimla ne seront pas valables pour, disons, un autre à Mumbai. Ainsi, les constructeurs doivent réfléchir et s’adapter à l’environnement.

# Optimiser plutôt que maximiser – Quels que soient les matériaux disponibles, il faut essayer de les utiliser de manière très optimisée plutôt que de maximiser le nombre de matériaux.

# Construisez des conceptions durables qui durent plus longtemps – Dans le but d’utiliser des matériaux durables, il ne faut jamais compromettre la durabilité.

# Utilisez des matériaux qui peuvent être réutilisés/recyclés – Il existe de nombreux matériaux qui peuvent être réutilisés et ainsi contribuer à réduire les coûts. Par exemple, les sols de couloir et verrandah peuvent être réalisés à partir de déchets de marbre, de kadappah, de kota et de morceaux d’Agra rouge, avec une simple bordure IPS. Ce déménagement à lui seul peut aider à économiser au moins 30 % de coûts par rapport aux options de plancher ordinaires. Une autre option pourrait être d’utiliser des pierres naturelles au lieu d’utiliser des couleurs toutes faites du marché. Cela donne un aspect gracieux à la structure en béton nu.

# Adopter des mesures écoénergétiques qui aident à réduire les coûts à long terme – L’accent devrait être mis sur l’adoption de méthodes qui aident à réduire le coût de la vie quotidienne. S’appuyer sur les énergies renouvelables peut aider à réduire les factures mensuelles jusqu’à 20-30 pour cent.

La grande poussée verte

Bien qu’à ses balbutiements, l’Inde est devenue l’un des pays leaders en termes de projets de construction écologique. L’Inde se classe seulement au deuxième rang après les États-Unis en termes de nombre de projets de technologies vertes et de zones bâties. Le gouvernement indien a également joué un rôle central dans la promotion de la construction écologique. Un pas important dans cette direction a été franchi en 2007 avec l’introduction du Energy Conservation Building Code, qui a été lancé par le Bureau of Energy Efficiency et mis à jour plus tard en 2017.

De plus, plusieurs agences gouvernementales ont reconnu et encouragé les bâtiments verts, y compris des agences centrales telles que le ministère du Développement des compétences et la Banque de développement des petites industries de l’Inde, ainsi que les gouvernements des États et les organismes municipaux à travers l’Inde.

Au cours des dernières années, l’Indian Green Building Council (IGBC) a travaillé intrinsèquement avec plusieurs agences gouvernementales centrales et étatiques pour promouvoir le mouvement de la construction verte dans le pays. Certaines agences du gouvernement central et des États ont reconnu les systèmes de notation verte des IGBC. Cela a également contribué à alimenter la tendance à la construction écologique en Inde.

Il y a un énorme potentiel pour les bâtiments verts en Inde. Compte tenu des avantages qu’elle offre, des incitatifs que le gouvernement accorde à cette construction et de la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement, l’avenir de ce segment semble très prometteur.

(Par Vinit Dungarwal, directeur, AMs Project Consultants)

