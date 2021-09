Répondre à un détracteur

in

Ce qui suit est la réponse à un détracteur insignifiant de notre sport bien-aimé de la boxe.

Face à des versions et commentaires erronés, infondés voire malveillants, il est nécessaire de clarifier certains points qui concernent la boxe uruguayenne et mondiale en général.

Certains « experts » voués à la désinformation des publications avec des fautes d’orthographe, des fautes de grammaire et surtout des erreurs conceptuelles, diffusent parfois sur les réseaux des scénarios très éloignés de la réalité, alors qu’ils se prétendent journalistes. Pour cette raison, il est nécessaire de clarifier des questions qui ne devraient pas être nécessaires.

BoxRec, référence mondiale et registre officiel

Le site BoxRec.com est la principale référence mondiale pour l’établissement de registres et le seul avec représentation et acceptation sur la planète à le faire.

Comme l’entreprise se définit elle-même, c’est la plateforme en charge de documenter chaque combat mené dans le monde, ainsi que les événements, les informations sur les protagonistes et tout ce qui la concerne, ainsi que les autres services, avec la plus grande précision. C’est l’archive par excellence de notre sport dans le monde entier.

A ce titre, il constitue une source de consultation nécessaire pour toute personne ou entité liée au sport. Telle est son importance et sa portée en la matière, qu’au fil des années, il est devenu le recteur ou le gardien officiel (official recordkeeper, en anglais), reconnu par de nombreuses et prestigieuses organisations à travers le monde.

Ce n’est pas seulement une source de référence. Dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., BoxRec est le fournisseur officiel d’informations détaillées pour les commissions ou associations locales.

En d’autres termes, les mêmes entités fondent leur approbation des matchs, entre autres, sur les informations officiellement fournies par BoxRec. Même les autorités des principales entités conviennent avec le site de tout ce qui concerne leur reconnaissance respective en tant que telle par la plateforme.

Pour cette raison, la responsabilité et les exigences relatives aux dossiers d’information sont primordiales. Ne pas comprendre cela, c’est ignorer la gestion de notre sport.

BoxRec n’est pas une entité

Il semble inutile d’avoir à préciser ce que l’on n’a jamais affirmé, mais en cas d’éventuelles « erreurs » d’interprétation par des tiers, nous devons le faire.

Les entités sont chargées de superviser les différents événements dans le monde, qu’il s’agisse de commissions locales ou nationales, selon leur juridiction. A leur tour, les organisations internationales régulent leur activité autour d’elles, selon leurs réglementations. Cependant, BoxRec se réserve le droit de reconnaître ou non des entités différentes, en fonction de leur trajectoire et de leurs actions. Les principales entités dans le monde sont acceptées, mais il y en a d’autres qui ne le sont pas, car elles ne respectent pas les exigences de transparence et de légalité du site.

Tel est son prestige, que les commissions et entités sérieuses du monde n’utilisent aucune autre source de consultation qui n’est fournie par BoxRec.

Le cas uruguayen et les irrégularités anciennes

Il y a des rédacteurs partout sur la planète chargés de publier les combats et d’autres informations sur BoxRec. Dans le cas de l’Uruguay, il est édité depuis l’étranger, puisque son ancien éditeur a été démis de ses fonctions il y a quelques années, en raison d’irrégularités dans le chargement des enregistrements (les combats ont été téléchargés sans supervision voire inexistants) et d’un manque de transparence.

Depuis les changements apportés, l’Uruguay ne souffre plus de tels maux, qui ont cherché à lacérer la boxe nationale et, à leur tour, profiter à quelques impliqués dont le but était seulement de grossir les campagnes de boxeurs pour les faire sortir du pays.

La même chose s’est produite en Argentine, où des éditeurs irresponsables sont venus accuser des combats avec des boxeurs à la retraite il y a plus de dix ans ou, incroyablement, avec des boxeurs décédés.

Dieu merci, ces temps sont révolus.

Pour toutes ces raisons, considérer BoxRec comme “juste un site Web”, c’est ne rien comprendre à ce sport.

Croire qu’il existe d’autres plateformes comparables à BoxRec, c’est ignorer tout de la boxe. BoxRec est le seul avec un tel prestige, une reconnaissance mondiale et, surtout, fournisseur officiel des principales commissions dans le monde.

Une fois les scores effacés, nous poursuivons notre activité.

Mientras existen individuos que solo se dedican a criticar de manera falaz y maliciosa, desde la virtualidad de un teclado y un teléfono celular, a personas trabajadoras antes que producir algo concreto, otros nos dedicamos a trabajar arduamente para el crecimiento del boxeo uruguayo y de toda la région. Notre bilan et notre reconnaissance en sont un exemple.

“La nouvelle aube de la boxe uruguayenne” est une réalité, peu importe qui elle pèse.