Répondre aux grandes questions sur la nouvelle plateforme de commentaires de SBN, Coral

Étant donné que tout le monde en parle en ce moment et qu’il parle d’immobilier de valeur dans la section des commentaires, il est temps que nous ayons une discussion appropriée sur ce qu’est le corail et comment il affecte le blog à l’avenir. Le message d’annonce original de Jeremiah ne semblait pas avoir répondu aux questions des gens sur le nouveau système de commentaires, alors laissez-moi essayer. À partir de maintenant, mettons toutes nos discussions sur le corail au même endroit, s’il vous plaît.

Qu’est-ce que le corail ?

Coral est la nouvelle plateforme de commentaires de SB Nation. Il a été déployé sur les sites de la NFL l’année dernière et, à partir de jeudi, ce sera également le système par défaut pour tous les blogs de football. Bien sûr, vous le savez déjà, étant donné que tous ceux qui lisent ceci ont probablement fait l’expérience du nouveau système.

Quoi de neuf?

Pas mal de choses en fait. Passons en revue la liste :

Nouvelles options de tri pour les commentaires. Vous pouvez trier par la plus ancienne, la plus récente et la plupart des enregistrements. Une option pour ignorer les utilisateurs dont vous ne voulez pas entendre parler. Vous pouvez voir qui a reçu votre commentaire à partir de l’onglet « Profil » de la section des commentaires. Des moyens plus faciles d’intégrer des tweets et des images dans les commentaires, ainsi que la possibilité de choisir des gifs dans une bibliothèque intégrée. Beaucoup de nouveaux outils pour les modérateurs, mais je suppose que ce n’est pas très important pour l’utilisateur moyen.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Signatures. Ceux-là ne reviendront probablement pas non plus. Nos anciens commentaires. Je vais être honnête avec vous, celui-ci fait vraiment mal. Il y a eu des années et des années de commentaires archivés qui ont soudainement été supprimés du site, ce qui perturbe vraiment l’identité de cette communauté. L’équipe de Coral nous assure que ces commentaires seront rapportés un jour, mais je doute que cela se produise de si tôt. Un moyen de charger toute la section des commentaires en une seule fois. Sur les articles avec un grand nombre de commentaires, vous serez obligé de cliquer sur « Charger plus » pour voir plus de commentaires.

Qu’est-ce qui revient?

C’est le plus gros, et je le vois être mentionné partout, alors faites attention. La fonctionnalité Z-key revient en effet. Cela a été confirmé par Andrew Losowsky, responsable des produits communautaires chez Vox Media. Voici ce que nous savons jusqu’à présent, sur la base des informations qui nous ont été partagées :

La fonction Z-key a déjà une démo fonctionnelle, et ils cherchent à la publier bientôt. Coral ne l’a pas encore car ils n’ont pas pu le faire avant le début de la saison, et ils ne voulaient pas retarder le lancement plus tard car cela aurait été très perturbant pour tout le monde. De nombreuses plaintes de personnes – comment les commentaires lus ne sont pas marqués et devoir appuyer sur les boutons “Charger plus” et “Afficher plus de réponses” – seront toutes traitées lorsque la fonction de la touche Z disparaît. Il ouvrira automatiquement ces options et vous n’aurez pas à interrompre votre flux en cliquant sur tout encore et encore.

Maintenant, je ne sais pas lorsque cette fonctionnalité sera publiée, seulement qu’elle arrive bientôt. Maintenant, qui sait ce que “bientôt” signifie quand on parle de développement de logiciels. J’aimerais penser qu’il sera prêt avant le coup d’envoi du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach, mais je suis peut-être un peu trop optimiste. En tout cas, je sais qu’il revient, alors j’espère que nous pourrons nous attendre à cela dans un proche avenir.

Qu’est-ce qui doit encore être réparé ?

C’est ici que je veux que vous postiez vos commentaires.

Pour moi, le problème majeur est les threads imbriqués. Sans le bouton « Up » qui existait dans le système de commentaires précédent, il est très difficile de savoir qui répond à qui. J’en ai parlé à l’équipe lors du webinaire des responsables de blog et ils ont dit qu’ils étudiaient la question.

Si vous avez plus de soucis – Coral fonctionnant lentement, ou monopolisant les ressources, ou autre chose – veuillez commenter ci-dessous. Vous pouvez également envoyer vos problèmes par courrier électronique à coralsupport@voxmedia.com.

Une note sur les personnes qui dirigent ce blog et l’équipe Coral

Écoutez les gars, je suis sur ce blog depuis plus de cinq ans maintenant. J’ai fait plus de soixante-dix mille commentaires au cours de cette période, ce qui représente en moyenne environ 35 commentaires UN JOUR. Si vous pensez que je ne suis pas contrarié d’avoir perdu l’ancienne section des commentaires, vous vous trompez lourdement. C’est dévastateur pour moi.

Je sais qu’il y a des problèmes avec le nouveau système, d’accord ? Je le sais mieux que quiconque. Et en tant que personne qui se soucie de la communauté, qui commente plus que tout autre utilisateur sur ce blog, cela m’affecte vraiment personnellement.

Coral est une énorme refonte visuelle, et cela va rendre nos fils de jeu plus difficiles à commenter. Beaucoup de bonnes personnes partiront à cause de cela, et c’est honnêtement assez douloureux à penser. Je pense que BFW est une communauté incroyable, et nous tous – moi, Chuck, John, Phil, Tom et tous les autres membres du personnel – nous avons fait tellement de travail pour l’aider à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Je ne veux rien perdre de tout ça.

Cependant, je suis prêt à donner une chance à ce nouveau système. Je pense sincèrement que cela présente des avantages en termes de temps de chargement et de facilité d’utilisation, et je crois ce que les gars de Coral disent quand ils nous disent que des fonctionnalités importantes comme la Z-Key sont à venir.

Écoutez, ces gars ont été honnêtes avec nous – ils nous ont dit quels problèmes ils connaissaient et ce qu’ils faisaient pour les résoudre. L’équipe Coral essaie de construire un bon produit et je les crois. Des mises à jour sont à venir et elles sont prêtes à accepter les commentaires de tous les coins. Et vous pouvez être sûr que le personnel de BFW suivra tout cela, essayant de tenir tout le monde au courant de la façon dont les choses se passent. Ne pensez pas que nous nous en fichons, nous nous engageons à 100% envers nos lecteurs.

Le corail est différent, je comprends. En tant que personne habituée à l’ancienne section des commentaires, cela me manque beaucoup. Mais je demande aux gens de lui donner une chance. Je pense sincèrement que nous avons une communauté incroyable ici à Bavarian Football Works, et nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne.