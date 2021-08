Répondre aux préoccupations associées aux Stablecoins adossés à l’USD ⋆ Crypto new media

[Featured Content]

Les Stablecoins sont devenus extrêmement populaires au cours des dernières années, étant donné leur soutien à des actifs du monde réel, offrant une meilleure liquidité ainsi qu’une protection contre la volatilité. En théorie, ces pièces, avec leur support en monnaie fiduciaire, sont un excellent moyen de promouvoir la cryptographie parmi les masses.

Être soutenu par une monnaie fiduciaire signifie qu’une pièce stable telle que l’USDT ajustera automatiquement son prix en se rebasant en fonction du prix en USD lors des fluctuations du marché de la cryptographie, offrant une meilleure stabilité. Cependant, ce concept ne fonctionne que si le stablecoin a suffisamment d’actifs pour le soutenir.

Les pièces stables garanties sont principalement considérées comme dangereuses car elles varient en taille, en liquidité et en risque. Cependant, l’EURST est devenu une grâce salvatrice pour les pièces stables adossées à l’USD. Tout en étant adossé à l’USD, l’EURST numérise l’euro et est audité en direct pour garantir des transactions plus rapides et moins chères, à la fois sécurisées et sans frontières.

Pourquoi les Stablecoins adossés à l’USD sont-ils contrôlés ?

Les institutions financières mondiales s’inquiètent de la croissance rapide des pièces stables car, à terme, elles pourraient affecter le fonctionnement des marchés du crédit à court terme. Ces risques, liés à la liquidation des réserves de stablecoins, peuvent augmenter la pression sur le gouvernement pour un resserrement de la réglementation.

De plus, les pièces stables fonctionnent en partant du principe qu’elles peuvent rapidement liquéfier leur réserve pour les racheter. Le montant détenu dans une réserve stable doit être égal au montant en circulation pour que cela fonctionne. Cependant, ces réserves ne restent pas inactives sur les comptes bancaires et sont utilisées pour diverses opportunités d’investissement. Malheureusement, cependant, ces transactions ne sont pas publiques, ce qui provoque un manque d’information qui alarme les détenteurs.

EURST est différent

EURST est un stablecoin adossé à l’USD et audité en direct qui est entièrement transparent quant à ses décisions de dépenses. Il s’agit du plus grand stablecoin adossé à l’USD développé par Wallex Trust et sécurisé par les comptes Wallex Trust et de la Réserve fédérale.

Cette réserve combinée de Wallex Trust et de la Réserve fédérale garantit que l’EURST disposera d’un approvisionnement réservé indéfiniment, ce qui entraînera une volatilité plus faible. EURST est émis sur le réseau principal Ethereum des normes ERC-20 avec des capacités de blockchain avancées pour garantir des transactions plus rapides et plus sécurisées.

EURST numérise l’euro et est l’un des tokens Euro Stable les plus importants qui réinventera l’économie européenne grâce à l’utilisation de ses fonctionnalités avancées. Comme EURST est audité en direct, il garantira une transparence totale sur chaque décision de dépense, y compris l’utilisation des fonds réservés.

Les avantages immédiats de l’EURST sont :

Des restrictions plus faibles et une meilleure marge de manœuvre pour offrir aux investisseurs une opportunité d’investissement plus sûre et plus rapide que les autres pièces stables adossées au dollar américain. EURST fournit de la valeur à l’euro sans la condition préalable d’ouvrir un compte bancaire dans le pays. EURST permet une utilisation directe pour déposer des fonds dans des échanges cryptographiques au lieu de fiat pour les tendances. Les travailleurs étrangers peuvent utiliser EURST pour les envois de fonds fiduciaires afin d’éviter des frais de transfert élevés.

EURST présente une version améliorée des pièces stables qui se rapportera à chaque réglementation et offrira de meilleures opportunités d’investissement aux riches. Pour plus d’informations sur le projet, visitez leur site officiel.

