Répondre aux questions les plus importantes ⋆ Crypto nouveaux médias

Au cours de la semaine dernière seulement, le prix d’Ethereum a connu un bond du niveau de 2900 $ à 3300 $. En fait, le prix du plus grand alt a gonflé de 5% au cours des dernières 24 heures seulement. Fait intéressant, la dominance de la capitalisation boursière d’Ethereum s’élevait à près de 20% au moment de la rédaction. L’alt n’a pu affirmer une domination d’une telle ampleur qu’en février 2018 avant cela.

Cependant, une foule de questions restent sans réponse pour le moment. Pour commencer, à quelle vitesse le prix de l’ETH se rapprocherait-il de nouveaux sommets locaux ? L’indice de référence de 3 600 $ est-il exagéré pour le moment ? Est-il temps de court ou long ETH?

Contrôle de la température – Marché des produits dérivés

Open Interest, au moment de la rédaction, se situait à son plus haut niveau d’un mois (8,4 milliards de dollars). Un intérêt ouvert croissant est révélateur d’un afflux d’argent supplémentaire sur le marché. En tant que tels, les niveaux d’OI sont également utilisés pour évaluer la force d’une tendance en cours. En regardant les niveaux actuels, on peut affirmer que la tendance haussière en cours prend de l’ampleur et devrait se poursuivre. Par conséquent, à ce stade, on peut en déduire que les acteurs du marché sont convaincus que le prix de l’ETH augmentera dans les prochains jours.

En fait, le nombre de contrats longs liquidés a diminué ces derniers temps. Au moment de la rédaction, la valeur de la même chose s’élevait à 6,06 millions de dollars. Les courtes liquidations, en revanche, ont augmenté et reflétaient une valeur de 52,2 millions de dollars au moment de la publication. Cela implique essentiellement que l’environnement ETH actuel est plus favorable aux traders longs qu’aux traders courts.

Qu’indiquent les ratios ?

De la mi-mai à la fin juillet, le SOPR d’Ethereum a passé plus de temps à la baisse (en dessous du niveau 1). Cependant, la même chose s’est déplacée vers le nord depuis le début du mois d’août. En fait, au moment de la rédaction, cet indicateur reflétait une valeur de 1,096. Les valeurs SOPR supérieures à 1 impliquent généralement que les pièces déplacées se vendent à profit. Le ratio MVRV a également, d’ailleurs, atteint son plus haut niveau d’un mois de 2,608 au moment de la rédaction. Encore une fois, cela indique que les investisseurs gagnent plus que d’habitude sur le marché.

Un prix croissant, la plupart du temps, agit comme une incitation et oblige à la fois les investisseurs et les commerçants à long terme à prolonger leur durée de séjour sur le marché. Si la même chose se produit, l’ETH serait très probablement en mesure de maintenir sa hausse des prix.

État du marché au comptant

Les chiffres du marché au comptant, cependant, brossent un tableau un peu sombre. Le nombre d’adresses actives envoyant de l’ETH aux échanges vient d’atteindre son plus haut niveau en un mois de 725,024. Maintenant, même si cela indique que les gens se séparent de leurs HODLings, il convient de noter que les niveaux actuels sont relativement bas dans le cadre macro. Cependant, la tendance actuelle doit s’inverser pour protéger les perspectives à court terme de l’ETH.

De plus, depuis le 8 août, les volumes spot n’ont pas pu suivre le rythme. En moins d’une semaine, il est passé de 33 milliards à 23 milliards.

Les prochains jours pourraient être difficiles pour Ethereum, mais en regardant l’état actuel des ratios et du marché des produits dérivés, on peut conclure que le niveau de 3600 $ serait probablement dépassé dans les prochains jours.