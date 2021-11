Réponse à deux questions déroutantes sur les injections de rappel de Covid-19

Le grand sujet de Covid dans tous les esprits, ce sont les boosters.

Vendredi matin, la FDA a autorisé les injections de rappel Pfizer/BioNTech et Moderna pour tous les adultes de 18 ans et plus. Et plus tard dans la journée, un panel des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé que le CDC emboîte le pas et annonce que chaque personne entièrement vaccinée de 18 ans et plus, et à au moins six mois de sa dernière injection, peut recevoir une injection de rappel pour Covid-19 .

La décision tant attendue intervient après des mois au cours desquels les limites de ceux qui peuvent obtenir un rappel se sont élargies. L’administration Biden a annoncé pour la première fois son intention de rendre les boosters largement disponibles en août. Depuis lors, nous avons vu le déploiement de boosters pour les bénéficiaires de Pfizer et Moderna de plus de 65 ans, et ceux qui ont 18 ans ou plus qui sont immunodéprimés ou à haut risque d’infection. Tous les receveurs adultes d’une dose de Johnson & Johnson ont également été approuvés pour une deuxième injection.

Le fait est que le gouvernement fédéral a pris du retard sur ce front. Plusieurs États ont déjà devancé le gouvernement fédéral en approuvant les boosters pour adultes : le Colorado, la Californie, le Nouveau-Mexique et l’Arkansas, entre autres, ont tous décidé ces dernières semaines de déclarer presque tous les adultes éligibles. Et sur la base de témoignages anecdotiques, même les adultes non encore éligibles ont pu recevoir une injection de rappel.

Cela a laissé les gens s’attendre à des directives fédérales officielles selon lesquelles toute personne souhaitant un rappel peut en obtenir un – et cela a également alimenté la confusion sur ce qu’est exactement le plan de match de santé publique des États-Unis et si l’obtention du rappel est le bon choix personnel pour une personne donnée.

Ces questions ne prendront de l’ampleur que si et quand le CDC agira, comme prévu. Voici comment vous aider à réfléchir à la situation du rappel.

Je suis en bonne santé et ne présente pas un risque plus élevé de maladie grave. Dois-je avoir un booster ?

Personnellement, cela décrit ma situation – et j’en reçois un.

Si vous avez reçu deux injections de vaccins Pfizer ou Moderna, comme je l’ai fait, vous êtes déjà assez bien protégé contre les graves conséquences de Covid. La principale chose qu’un rappel fait est de vous rendre moins susceptible d’être infecté et (légèrement) malade – mais c’est toujours bon d’avoir.

Nous avons beaucoup plus de données sur ces vaccins que nous n’en avions lorsqu’ils ont été approuvés pour la première fois. Nous savons qu’ils restent généralement très efficaces contre les maladies graves et la mort même un an après que quelqu’un a reçu deux injections. Mais ils perdent en efficacité contre l’infection. Six mois après votre deuxième dose, le vaccin est moins protecteur contre la capture de Covid-19.

C’est parce que les niveaux d’anticorps dans le sang diminuent avec le temps. Les experts ne sont pas d’accord sur le nombre de personnes devrait s’inquiéter à ce sujet. Le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, m’a dit qu’un système immunitaire sain et fonctionnel élimine progressivement les anticorps sanguins pour les infections que le corps n’a pas rencontrées, et cela ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. combattre le Covid-19 très bien (probablement ne souffrant que d’une maladie bénigne, peut-être même imperceptible, si vous l’attrapez).

Il y a un débat juste à avoir pour savoir si la prévention de l’infection, si la maladie est susceptible d’être bénigne, est si importante en tant que priorité de santé publique. Mais même si je ne tomberai pas si malade si j’attrape Covid-19 parce que je suis complètement vacciné, je préfère ne pas l’avoir du tout. Le rappel réduit mon risque d’être infecté par Covid-19 – point final. Pour moi, c’est suffisant pour prendre un booster, d’autant plus que j’ai pas eu de mauvais côté effets des deux premiers plans.

Cette recommandation tiède devient beaucoup plus forte pour les personnes âgées et les autres personnes à risque élevé de Covid-19. Si votre système immunitaire fonctionne moins bien ou si vous travaillez dans un environnement à haut risque, alors un rappel pourrait être nécessaire juste pour amener votre système immunitaire au niveau de préparation auquel les autres personnes étaient après deux injections. Cela en vaut la peine.

Et si vous avez Johnson & Johnson, vous devriez certainement vous procurer un rappel (quelque chose que le CDC a déjà approuvé) pour lutter contre la diminution de l’efficacité du vaccin pour le vaccin à dose unique.

Si je suis en bonne santé et que je reçois un rappel, est-ce que je retire une dose à quelqu’un qui en a le plus besoin ?

Beaucoup de ces questions sont compliquées, mais en voici une dont nous pouvons être assez sûrs : votre injection de rappel, si vous choisissez d’en obtenir une, ne se fera probablement pas directement au détriment d’autres personnes, m’ont dit des experts.

L’inquiétude vient du fait que de nombreuses personnes aux États-Unis auront leur troisième injection alors qu’environ la moitié du monde n’en a même pas eu une. Ce n’est pas seulement une injustice et un mal humanitaire, c’est aussi stratégiquement stupide : les variantes virales peuvent se développer plus facilement lorsque les cas de Covid-19 sont élevés, et les vaccins sont le moyen le plus efficace de les réduire.

Si sauter un rappel permettait à quelqu’un d’un pays pauvre de se faire vacciner, je préférerais le faire.

Mais ce n’est pas vraiment ainsi que fonctionne l’allocation des vaccins. Il y a plusieurs mois, les États-Unis ont passé des commandes à Moderna et Pfizer pour des millions de doses de leurs vaccins. D’autres pays et organisations internationales ont fait de même.

Ces commandes, m’ont dit des experts, sont exécutées dans l’ordre où elles ont été passées – donc si Moderna s’engage à livrer d’abord 20 millions de doses aux États-Unis, puis 10 millions en France, c’est la commande qu’ils leur enverront. Et si les États-Unis commandent maintenant des doses supplémentaires en réponse à une demande accrue de la part des utilisateurs de rappels comme nous, cette demande sera au bout de la file d’attente.

Ne pas recevoir votre rappel ne permettra pas aux personnes d’autres pays qui en ont le plus besoin. Ce qui pourrait aider, m’a dit Amanda Glassman, chercheur principal au Center for Global Development, c’est l’échange de files d’attente : les États-Unis cèdent officiellement leur place à d’autres pays qui en ont plus besoin ou à Covax, l’alliance internationale pour vacciner le monde .

L’UNICEF a appelé les États-Unis et d’autres pays riches à faire exactement cela. Les États-Unis pourraient également – ​​et devraient – ​​donner des doses excédentaires (ils en ont donné environ 200 millions jusqu’à présent), mais on ne sait pas comment la demande de rappels cet automne et cet hiver affectera les chances de nouveaux dons de doses excédentaires à l’avenir ; les États-Unis prévoient de tenir leurs promesses non tenues de faire don de plus d’un milliard de doses par le biais de bons de commande pour Covax actuellement en attente.

Si vous êtes frustré, comme moi, que des millions de vaccins ne soient pas utilisés aux États-Unis alors qu’ils sont absolument nécessaires ailleurs, vous devez absolument pousser les États-Unis à abandonner leur place dans la file d’attente. Mais sauter un rappel ne changera pas le nombre de doses que Moderna ou Pfizer livreront aux États-Unis avant de passer au pays suivant sur leur liste.

Et aux États-Unis, nous avons beaucoup de vaccins à ARNm à ce stade – donc obtenir un rappel n’en prend pas non plus à vos voisins.

Pourquoi y a-t-il eu tant de confusion sur les boosters ?

La confusion qui entoure les boosters est en quelque sorte une conséquence des communications désordonnées de l’établissement de santé publique. Cela explique probablement la réponse nettement différente aux rappels par rapport à la vague initiale de vaccins.

Les conversations sur les boosters ont été teintées d’ambivalence et d’incertitude. Au début, lorsque les vaccins ont commencé à être déployés pour la population plus large, ma famille et mes amis ont conduit pendant des heures pour obtenir nos vaccins Covid-19. Je déteste les longs trajets en voiture, mais j’ai passé tout le temps activement excité. Il y a un peu moins de ce sentiment cette fois (mais ne le dites pas à notre enfant de 5 ans, qui était tellement inspirée qu’elle a déclaré qu’elle inventerait un cliché d’immortalité quand elle sera grande).

« Nous avons mal communiqué cela », m’a dit Offit. Il fait valoir que les adultes qui meurent de Covid-19 sont presque tous des personnes non vaccinées ou à risque très élevé, et les allers-retours sur les rappels pour les personnes en bonne santé ont fini par laisser les gens confus. De nombreuses personnes qui sont déjà très à l’abri d’une infection grave ou d’un décès ont fini par avoir l’impression qu’elles sont à risque, tandis que les personnes qui sont réellement à risque – en grande partie celles qui ne sont pas vaccinées – ont fini par avoir l’impression que les vaccins ne le font pas vraiment. aider.

Et après une année au cours de laquelle de nombreux messages ont mis l’accent sur la rareté des ressources – que nous ne devrions pas porter de masques N-95 de peur de les prendre aux médecins et aux infirmières, que nous ne devrions pas sauter notre place dans la ligne de vaccin initiale de peur d’obtenir un vaccin quelqu’un d’autres avaient besoin de plus – il y a eu peu d’efforts pour répondre aux personnes qui se demandent, raisonnablement, si l’obtention d’un rappel en prend un à quelqu’un qui en a le plus besoin.

L’annonce de la FDA (et probablement l’approbation du CDC) sur l’élargissement de l’éligibilité des boosters devrait, espérons-le, clarifier une partie de la confusion qui règne. Et la science sur les injections de rappel continuera d’évoluer – à mesure que nous en apprendrons davantage, elle devrait éclairer nos politiques publiques et notre prise de décision individuelle.

En attendant, vous pouvez aller de l’avant et prendre un booster pour augmenter votre protection. Les doses antérieures des vaccins Pfizer et Moderna protègent toujours contre les maladies graves et l’hospitalisation, mais une armure supplémentaire – d’autant plus qu’il y a peu de pénurie de vaccins aux États-Unis – ne peut qu’aider.