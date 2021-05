Réponse d’A-Rod lorsqu’on lui a posé des questions sur les vacances annoncées ensemble de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Bien que la réponse d’Alex Rodriguez puisse être considérée comme bizarre, c’est au moins une bonne décision de relations publiques. S’il avait commenté honnêtement la vie amoureuse de Jennifer Lopez, Rodriguez aurait pu être considéré comme un ex méprisé ou une sève triste, selon sa réponse. Cela aurait alimenté le récit général entourant la vie privée de Lopez et n’aurait probablement aidé personne. De plus, A-Rod et J.Lo pourraient apparemment toujours être en affaires ensemble, comme en témoigne sa rencontre avec Mackey.