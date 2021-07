Réponse de Carmen Lomana lorsqu’on l’interroge sur les athlètes espagnols : Mais où défilent-ils ?

L’un des moments de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques est bien sûr le défilé des athlètes de chaque pays. Plus précisément le tenues portés par des athlètes qui à cette époque semblent être des modèles et des représentants de chaque pays, avec des vêtements soigneusement choisis. Au tour de l’Espagne, avec Mireia Belmonte et Sal Craviotto en tête, Ils portaient une tenue Joma qui était élégante et qui leur plaisait.

Dans la COPE chaîne Ils n’étaient pas étrangers au style de l’équipe olympique espagnole et avaient une collaboration imbattable pour cela : Carmen Lomana. La femme d’affaires de la collection haute couture est une voix appropriée si elle parle de style, mais il a eu une petite mésaventure avec le défilé.

Mais je ne l’ai pas vu !

Il s’avère que Carmen Lomana n’avait pas vu le défilé et avant les rires et le silence gêné entre elle et Manolo lama, qui avait posé la question, a déclaré : « Où défilent-ils ? » A quoi Manolo Lama n’a eu d’autre choix que de répondre : “Ils ont déjà défilé, Carmen.”

Après les rires des collaborateurs, ils ont commenté la tenue espagnole : “Robe juste au dessus du genou, couleur rouge foncé. Et veste, assez ajustée aussi, Ce sont des corps d’athlètes, ci-dessus. C’était la robe de nos filles.”Et les garçons, le mélange des couleurs un peu plus lâche. Parce que le pantalon était bleuLui, la veste était blanche et le polo était d’un rouge trop intense.”

En entendant la description, Lomana a dit que c’était “très classique, comme le drapeau français“:” Sûrement ils vont comme ils vont nous allons l’adorer. Je ne l’ai pas vu, mais ce qui compte, c’est de voir nos athlètes défiler avec toute l’émotion. Et ce sont des couleurs très classiques, ce qu’elles font habituellement dans ce type“.

Finalement, elle n’aurait pas mis “tant de colorinchi” parce que “peut-être qu’ils ne pouvaient aller que d’un ton“.