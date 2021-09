Réponse de l’entraîneur de Bolt à son retour aux JO : “Ne commence même pas”

09/09/2021 à 18:40 CEST

Usain Bolt a mis fin à sa carrière sportive en 2017 dans une carrière à Londres qui ne rendait pas justice à l’athlète qui a marqué une époque. Il s’est blessé lors de son dernier tournoi dans la capitale anglaise à 50 mètres de la fin. Cependant, le gène compétitif l’a encouragé à réprimander son chemin.

L’histoire d’Usain Bolt avec les Jeux n’est pas inconnue. L’octuple champion olympique ne les contestera plus. Cependant, il a envisagé de participer à Tokyo. “Il est déjà trop tard. Si j’étais revenu, ça aurait été pour ces JO”, a-t-il souligné dans une interview à la BBC. Même s’il l’a proposé à Glenn Mills en 2019. Chose que son préparateur physique s’est empressé de lui refuser : “J’ai dit : ‘Et si on retournait pour les Jeux Olympiques ?’ Et il m’a regardé et m’a dit ‘Ne commence même pas’“, a expliqué l’athlète.

C’est précisément Mills qui lui a fait comprendre que la retraite devait être définitive : “Quand j’ai dit à mon entraîneur que j’allais prendre ma retraite, il m’a fait asseoir et m’a dit « Quand vous prenez votre retraite, c’est tout. Je ne ferai aucune tournée de retour, rien. Assurez-vous donc que vous êtes prêt à prendre votre retraite.« Bolt a rappelé. L’athlète a montré une confiance aveugle à Mills, l’un des responsables de son succès : »Si mon entraîneur dit non, je ne le ferai pas. Je crois en lui et s’il dit non, alors non, mais j’ai cette démangeaison“.

Supporter de Cristiano Ronaldo

De plus, Usain Bolt s’est permis de sortir du scénario et de commenter le reste de l’actualité sportive. Il s’est adressé à la signature de Cristiano Ronaldo par United : “C’est un grand événement de le revoir “, a-t-il assuré. Le champion olympique estime que son arrivée conduira à de meilleures performances d’équipe : “Cela exige beaucoup, donc cela exigera beaucoup de ces joueurs et cela ne fera que les rendre meilleurs.” il prétendait.

L’athlète a avoué admirer un footballeur qui restera dans l’histoire : “C’est à un autre niveau, c’est une machine“, a-t-il commenté. Et il espère que sa carrière s’étire encore : ” Creo qu’il jouera jusqu’au 42 car il sera toujours très en forme et à un niveau supérieur pour de nombreux jeunes joueurs en raison du travail qu’il fait et du dévouement dont il fait preuve », a-t-il conclu.