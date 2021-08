Réponse de talkSPORT à une remarque offensante sur le président de Tottenham, Daniel Levy

in

Un appelant a téléphoné au Sports Bar sur talkSPORT et a fait une remarque offensante à propos du président de Tottenham, Daniel Levy. Cela a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube talkSPORT, bien qu’il ait été « vidé » à l’antenne, ce qui signifie qu’il n’a pas été diffusé sur nos chaînes de radio.

Chef de talkSPORT, Lee Clayton a publié les excuses suivantes : « Nous sommes tous consternés par le commentaire qui a été fait par un appelant lors d’une diffusion en direct sur YouTube de The Sports Bar. Il n’y a absolument aucune place pour la discrimination d’aucune sorte dans la société.

« Nous sommes profondément désolés pour Tottenham et, en particulier, pour le président Daniel Levy, ainsi que leurs partisans et la communauté juive pour l’offense causée par ce commentaire haineux, qui n’aurait jamais dû être diffusé.

«Le commentaire a été à juste titre diffusé sur notre station de radio, où nous diffusons avec un léger retard pour nous assurer que tout commentaire inattendu et inapproprié ne soit pas diffusé. Il a cependant été diffusé en direct sur la chaîne YouTube talkSPORT, que nous testons actuellement et qui attend un délai similaire pour blasphème/infraction. Notre équipe n’a pas pris en compte notre flux YouTube et les commentaires n’ont donc pas été contestés comme ils auraient dû l’être pour nos téléspectateurs sur YouTube.

« Il est inacceptable que le commentaire apparaisse n’importe où et en tant que partenaires de diffusion de la Premier League, nous prenons notre position très au sérieux. Nous examinons de manière approfondie tous nos processus, impliquant nos équipes à travers la programmation, les médias sociaux et la conformité.

“Nous avons suspendu la diffusion en direct sur YouTube jusqu’à ce que nous puissions être sûrs que nous avons mis en place les mêmes processus et protections que nous avons pour notre diffusion radio.”