Réponse d’Erasmo Provenza : Qu’avez-vous dit à propos d’EXATLON USA ?

Telemundo Erasmo Provenza est le visage de la compétition depuis 4 saisons.

Les quatre premières saisons de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States, ont réussi à être exemptes de controverse et de controverse. Aquí, la audiencia se acostumbró a un altísimo nivel deportivo, atletas comprometidos, muchas emociones, adrenalina y fabulosos premios que posicionaron al programa de televisión como uno de los favoritos de la familia en Estados Unidos, un respiro de todo lo que se conocía hasta ese ensuite.

Mais au milieu de la quatrième saison tout semble avoir changé et ce que l’on savait jusqu’alors cédait la place à une série de situations très différentes et difficiles au sein d’Exatlon États-Unis, à commencer par le fait qu’il n’a pas échappé à la pandémie de COVID-19. à cette époque. , qui a infecté une grande partie des sportifs de l’époque, et même son présentateur, Erasmo Provenza.

Erasmo a terminé sa quatrième et dernière saison d’Exatlon États-Unis, et c’est aujourd’hui son compatriote vénézuélien Frederik Oldenburg qui est en charge de diriger l’émission télévisée qui s’est positionnée parmi les préférées du public.

Frederik possède une vaste expérience dans les médias et avant Exatlon aux États-Unis, il a participé à différentes émissions de télévision sur Telemundo, couvrant d’importants événements sportifs.

Une démission inattendue

Après s’être remis de COVID-19, Erasmo Provenza est revenu à la compétition dans une saison qui serait sa dernière puisque, comme nous le publions exclusivement ici, le journaliste et présentateur vénézuélien a brusquement démissionné du programme de la compétition, affirmant quelque temps plus tard des mauvais traitements de la part de la production compagnie de l’émission télévisée et parlant en détail de tout ce qui s’est passé sur ses réseaux sociaux où, à ce jour, les fans lui demandent de revenir.

Depuis son départ il y a plus d’un an, Erasmus, selon ce qu’il assure lui-même, ne cesse de recevoir ces questions sur son éventuel retour, auxquelles il a lui-même répété à maintes reprises qu’il ne recommencerait plus. Récemment, lors d’une session de questions-réponses, Provenza a de nouveau abordé le sujet, assurant qu’il ne reviendrait plus jamais animer l’émission.

Mais d’autres questions auxquelles il a répondu en référence à la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », indiqueraient que non seulement il aurait été maltraité mais qu’à ce jour il n’a aucune amitié avec les athlètes ou l’équipe de production, indiquant qu’« ils se sont approchés lorsqu’il était le présentateur », mais après avoir quitté l’émission, ils ne l’ont plus jamais cherché, ce qui implique que la relation était purement par intérêt.

C’est pourquoi il n’entretient aujourd’hui qu’une communication avec « Le Seigneur des Anneaux » Tommy Ramos.

Depuis sa démission d’Exatlon États-Unis, Erasmo Provenza n’a plus été vu sur le petit écran. Malgré le fait que le journaliste lauréat de plusieurs Emmy Awards ait indiqué avoir fait de nombreuses auditions pour revenir continuer à exercer son métier, cela ne s’est pas encore matérialisé, mais qu’il a confiance en Dieu et que le moment venu, il reviendra dans un manière triomphante.

