Réponse discrète de Tom Hardy à l’invitation au mariage de Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Capone: Tom Hardy joue un gangster notoire dans un film policier

Tom Hardy, un acteur britannique primé qui évolue dans les cercles hollywoodiens, a atteint une renommée internationale après avoir interprété les deux jumeaux Kray dans le film Legend de 2015 et “ Mad ‘Max dans le film Mad Max: Fury Road. Il est également apparu sur la liste 2016 de Debrett des personnes les plus influentes du Royaume-Uni et sur la liste des hommes britanniques les mieux habillés de GQ l’année précédente. Cependant, il a souvent évité de partager les détails de sa vie privée – et a été particulièrement réticent à propos de son amitié avec le prince Harry.

Il a assisté au mariage des Sussex juste après avoir terminé Fonzo, un film dans lequel il jouait Al Capone, même si l’équipe avait un horaire de travail intense et filmait 19 heures par jour pendant six semaines.

Le lendemain de la fin du tournage à la Nouvelle-Orléans, il est immédiatement retourné au Royaume-Uni et s’est rendu au mariage royal avec sa femme Charlotte Riley.

Harper’s Bazaar a déclaré: “Passer de cela directement au mariage de votre ami est un signe de véritable dévouement.”

L’intervieweur d’Esquire Eric Sullivan a également décrit l’acteur comme un «homme farouchement privé et une personnalité publique réticente» – une description qui pourrait également s’appliquer à Harry.

Le duc de Sussex a critiqué les intrusions «incessantes» dans sa vie privée pendant des années, et son désir de s’éloigner des yeux du public aurait influencé sa décision avec Meghan Markle de se retirer du front royal l’année dernière.

Réponse discrète de Tom Hardy à propos de l’invitation au mariage de Meghan et Harry (Image: .)

Hardy et sa femme Charlotte Riley assistent au mariage de Harry et Meghan à Windsor en 2018 (Image: .)

Mais au moment du mariage des Sussex en 2018, le public ne savait pas que leur sortie royale était à l’horizon – et de nombreux invités célèbres à leurs noces ont continué à partager une poignée de détails sur la cérémonie romantique.

Cependant, M. Hardy était déterminé à rester discret sur l’occasion lorsqu’il parlait à Esquire en août 2018.

L’intervieweur a affirmé que l’acteur admettrait seulement que le mariage était un événement «profondément privé», bien que 600 invités étaient présents dans la chapelle St George à l’époque.

Pourtant, M. Hardy a ensuite ajouté: «Harry est une f *** ing légende.»

On pense que leur amitié remonte à 2010, lorsque Harry lui a demandé de devenir ambassadeur du Prince’s Trust.

Hardy photographié marchant derrière d’autres A-listers, comme Amal et George Clooney (Image: .)

L’amitié de Hardy avec Harry remonte à des années (Image: .)

Il s’agit d’un organisme de bienfaisance pour la jeunesse créé par le prince Charles en 1976, qui prétend avoir aidé plus d’un million de jeunes depuis son lancement.

M. Hardy a déclaré au Mirror: «Le Prince’s Trust est un organisme de bienfaisance qui m’a toujours tenu à cœur.»

L’acteur a obtenu un CBE en 2018, pour ses services au théâtre.

M. Hardy est également ami avec le prince William – People Magazine a même rapporté que les deux membres de la famille royale avaient tourné une scène dans Star Wars: Les derniers Jedi avec le célèbre acteur ensemble, mais elle aurait été supprimée de la coupe finale parce qu’Harry et William étaient “ trop grands. ».

Cette amitié avec les deux membres de la famille royale pourrait également expliquer pourquoi le célèbre acteur ne s’est pas prononcé pour la défense de Harry lors de sa sortie royale désordonnée, de son déménagement aux États-Unis et de son interview à la bombe d’Oprah Winfrey.

L’acteur hollywoodien a décrit le royal comme une «légende» (Image: .)

Hardy est également ami avec le frère aîné de Harry, William (Image: .)

Comme l’a souligné l’auteur Michelle Ruiz: «Alors que des amis de Meghan, dont Jessica Mulroney et Lindsay Roth, se sont prononcés pour sa défense, beaucoup dans le cercle de Harry sont restés silencieux parce qu’ils sont amis avec les deux princes.

Comme l’ami de Harry et ancien partenaire d’entraînement de l’armée britannique, Dean Stott, l’a dit à Vanity Fair: “Vous ne pouvez pas aller contre l’un ou l’autre.”

Plusieurs autres célébrités qui ont assisté au mariage des Sussex ont gardé un profil bas alors que la querelle entre William et Harry a également commencé.

On pensait que l’acteur hollywoodien George Clooney et son épouse Amal, avocate des droits de l’homme, étaient des amis proches de Meghan et Harry alors qu’ils vivaient près de leur domicile à Windsor, Frogmore Cottage, mais ils n’ont pas parlé publiquement du couple.

Hardy est ambassadeur du Prince’s Trust, l’association caritative de Charles (Image: .)

L’ancien footballeur David Beckham et sa femme de créatrice de mode Victoria Beckham étaient également des invités, mais ils ont également gardé la tête basse au milieu du drame Megxit.

L’année dernière, M. Beckham a admis qu’il était «fier de voir» Harry grandir et «être cette personne que tout père veut être».

Cependant, les Beckham ont également assisté au mariage des Cambridges en 2011, ce qui peut expliquer pourquoi le célèbre couple a peu parlé des retombées des frères.

Cependant, tous les invités au mariage ne sont pas restés aussi discrets.

L’animatrice de l’émission américaine, Oprah Winfrey, a encouragé le couple à «dire leur vérité» dans une interview «sans restriction» le mois dernier, tandis que la joueuse de tennis internationale Serena Williams a déclaré que Meghan était une «amie désintéressée» après la récente réaction violente à la entretien de couple.