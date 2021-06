Réponse dure de Roger Waters à la demande de Zuckerberg d’utiliser sa chanson pour promouvoir Instagram – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Roger Waters, co-fondateur du groupe de rock britannique Pink Floyd, a révélé qu’il avait refusé une offre du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui souhaitait utiliser l’une de ses chansons célèbres en échange d'”une énorme somme d’argent”.

Le musicien emblématique a expliqué vendredi dernier qu’il avait reçu une lettre du milliardaire lui demandant d’obtenir les droits d’utilisation de la pièce “Another Brick in the Wall, Part 2” dans la production d’un film pour promouvoir Instagram. « Et la réponse a été : « Va te faire foutre ! Pas question !’ », a-t-il déclaré lors d’un forum de soutien à Julian Assange, fondateur de WikiLeaks.

Waters a également qualifié le fondateur de Facebook de “l’un des idiots les plus puissants du monde”. “Comment a fait ce petit con, qui a commencé par dire : ‘Elle est jolie, on va lui donner un 4 sur 5’, ‘Elle est moche, on va lui donner un 1’ ? Comment a-t-il obtenu du pouvoir dans quelque chose? », s’est-il demandé.

En outre, la légende du rock a souligné que l’objectif de la nouvelle production est de « rendre Facebook et Instagram encore plus gros et plus puissants qu’ils ne le sont déjà » afin de continuer à censurer tout le monde et « d’empêcher l’histoire de Julian Assange d’atteindre le grand public ». .

Julian Assange, 49 ans, est inculpé d’espionnage et de piratage pour la publication depuis 2010 de centaines de milliers de pages de documents militaires secrets et de câbles diplomatiques sur les activités américaines dans les guerres en Irak et en Afghanistan, qui ont été diffusées par son portail de fuite WikiLeaks. .

L’activiste est actuellement incarcéré à la prison à sécurité maximale de Belmarsh (Royaume-Uni). Il a été détenu en avril 2019 à l’ambassade de l’Équateur à Londres, après que le gouvernement de Lenín Moreno a décidé de retirer son asile.

Source : RT