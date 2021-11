Réponse en 4 mots de Karl-Anthony Towns au verdict de Kyle Rittenhouse

Tôt vendredi après-midi, un jury du Wisconsin a jugé que Kyle Rittenhouse n’était pas coupable dans une affaire découlant de la mort par balle de deux hommes lors des manifestations raciales de Kenosha l’année dernière.

Parce que l’incident s’est produit lors des manifestations de 2020 contre la fusillade de Jacob Blake (qui est noir) par un policier blanc de Kenosha, il y avait un certain élément de polarisation politique qui pesait sur cette affaire.

En fin de compte, Rittenhouse a été innocenté des cinq chefs d’accusation retenus contre lui, notamment pour homicide par imprudence et tentative d’homicide intentionnel.

Après le fait, le grand homme des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a pesé sur le verdict avec un message de quatre mots.

Comme on pouvait s’y attendre, les réactions à son poste ont été mitigées :

Oh mon Dieu. C’était de la légitime défense. Ce n’est pas si difficile à comprendre

Avec tout le respect que je vous dois à Karl-Anthony, non, ce n’est pas le cas. Le système a fait ce qu’il était censé faire, déterminer si la légitime défense est légale ou non, et il a déterminé qu’elle l’était. Regardez le procès par vous-même avant de supposer que ce que CNN vous a dit est correct.

– Jared Thiessen (@thiessenj3) 19 novembre 2021