Réponse épouvantable de l’adjoint de Biden Press Sec à la question de faire pression sur la Chine sur les origines du virus – RedState ⋆ .

L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a remplacé Jen Psaki aujourd’hui lors du briefing de la Maison Blanche. On pense que Jean-Pierre est l’une des personnes envisagées pour remplacer Psaki à la première place lorsque Psaki se retire finalement cette année.

Les médias étaient tout émerveillés, affirmant que c’était historique, affirmant qu’elle était la première femme noire (en trente ans) à être derrière le podium. Mais c’est la «première» réelle qui est historique, et c’était Judy Smith, attachée de presse adjointe de la Maison Blanche sous George HW Bush en 1991. Mais apparemment, les républicains qui font l’histoire n’ont plus tellement d’importance pour les médias maintenant.

Huh bizarre. Tout cela fait écho au président. pic.twitter.com/Z2LThwEXOP – Stephen L. Miller (@redsteeze) 26 mai 2021

S’ils se souciaient réellement de nommer une femme noire au poste le plus élevé, ils auraient pu nommer Symone Sanders qui a effectivement obtenu ce poste dans la campagne, qui a même mis son corps sur le chemin d’une personne susceptible de venir à Joe Biden pour le protéger, et qui est très compétent pour répondre aux questions. Elle l’a mérité mais a été ignorée pour Psaki qui doit revenir sur des questions de base. Je ne suis probablement pas d’accord avec Sanders sur presque toutes les positions politiques, mais je peux apprécier tout le travail qu’elle a en fait fait pour Biden.

Mais Jean-Pierre a eu des ennuis aujourd’hui avec une réponse qui était tout simplement horrible à une question sur les origines du COVID-19. On lui a demandé pourquoi pensait-elle que la Chine allait coopérer pour transmettre des informations à l’OMS? En d’autres termes, pourquoi l’équipe Biden compte-t-elle sur l’OMS pour obtenir des réponses? Comme nous l’avons déjà noté ici, ici et ici, cette position est incroyablement problématique, en particulier parce que l’équipe Biden a incroyablement fermé une enquête du département d’État sur la théorie des fuites de laboratoire lancée sous le président Donald Trump.

JEAN-PIERRE: «Nous allons simplement continuer à travailler avec l’OMS et l’OMS va continuer à travailler avec la Chine sur ce sujet [on probe into origin of covid]” «Pourquoi pensons-nous que la Chine coopérerait? JEAN-PIERRE: «C’est quelque chose que vous devez demander au gouvernement chinois» pic.twitter.com/sY8jrtlCk7 – Appelant quotidien (@DailyCaller) 26 mai 2021

#USA «… S’il s’avère que le Covid19 provient d’une sorte d’accident de laboratoire en Chine, que… le président verrait-il punir la Chine?» Adjoint de presse Sec. Karine Jean-Pierre: «Nous n’allons pas encore y aller…» pic.twitter.com/6tusbwfgOq – Nicole Elisei (@EliseiNicole) 26 mai 2021

«Nous allons simplement continuer à travailler avec l’OMS et l’OMS va continuer à travailler avec la Chine sur ce sujet [probe into the origin of covid]», A déclaré Jean-Pierre. Le journaliste répond: «Pourquoi pensons-nous que la Chine coopérerait?» «C’est quelque chose qu’il faut demander au gouvernement chinois», répond Jean-Pierre.

Non, c’est une question pour Jean-Pierre, pourquoi elle et les autres personnes de Biden penseraient que la Chine serait directe avec nous. Ou, d’ailleurs, pourquoi ils penseraient que l’OMS serait franc avec nous, compte tenu de leurs antécédents. Mais elle le souffle complètement comme si ce n’était pas un problème. Elle dit ensuite qu’elle ne répondra pas si Biden a lui-même fait pression sur les Chinois pour obtenir des réponses. N’oubliez pas que c’est le type qui s’est vanté de sa proximité avec le président chinois Xi. Pourtant, l’équipe de Biden refuse de dire s’il a même soulevé le problème avec les Chinois. Jean-Pierre dit qu’elle ne va pas révéler des conversations «privées». Depuis quand est-ce une conversation «privée»? Il travaille pour nous, il est censé nous représenter et nous apporter des réponses. Cette réponse est tout simplement inadmissible.

S’il ne presse pas Xi, s’ils ne demandent pas de comptes à la Chine, est-ce à cause de la proximité de Biden et de son fils avec la Chine? Imaginez à quel point il est mauvais que nous ayons même à soulever cette question. Mais lorsque vous ne faites pas votre travail et que vous avez de tels conflits d’intérêts, alors c’est une vraie question. En quoi n’est-ce pas la priorité numéro un dans nos relations avec les Chinois?