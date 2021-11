Réponse ironique de Keith Wyness à la réclamation du directeur d’Aston Villa de Dwight Yorke

(.)

L’ancien directeur général d’Aston Villa, Keith Wyness, a souligné l’ironie de l’affirmation de Dwight Yorke selon laquelle il n’avait jamais eu de réponse du club de Premier League concernant le travail du manager, écrivant sur Twitter.

Maintenant, nous ne prétendons pas avoir Wes Edens ou Nassef Sawiris en numérotation abrégée, mais nous avons une bonne idée de la raison pour laquelle les propriétaires milliardaires de Villa ont confié à Steven Gerrard – plutôt qu’à Dwight Yorke – la relève d’une équipe talentueuse, coûteuse mais sous-performante. leur limogeage de Dean Smith.

Gerrard, bien que loin d’être le plus expérimenté des managers de niveau élite, a guidé les Rangers vers leur premier titre de Premiership écossaise la saison dernière, remportant 32 victoires et ne perdant aucun de ses 38 matches de championnat.

Son palmarès dans le football européen – les Rangers ont battu Porto, Feyenoord, Braga et Galatasaray entre autres ces dernières années – en dit aussi long sur un homme qui a transformé non seulement les joueurs à sa disposition mais aussi toute la culture et l’état d’esprit d’un club qui était sur ses genoux (et dans les buissons dans le cas de Pedro Caixinha) avant son arrivée en 2018.

Yorke, en revanche, n’a jamais entraîné d’équipe professionnelle, bien que l’ancien attaquant de Villa ait révélé en 2016 qu’il avait obtenu ses badges d’entraîneur (ESPN).

Dwight Yorke pensait-il vraiment qu’il obtiendrait le poste de manager d’Aston Villa ?

« Bien que j’aie une relation fantastique avec Wes (Edens), je n’ai toujours pas pu obtenir de réponse », a déclaré vendredi à Sky Yorke, triple vainqueur avec Manchester United en 1999.

« Donc, même avec la connexion que j’ai, vous aimeriez toujours (entendre)« Eh bien, ce n’est pas possible, nous avons d’autres options et peut-être que lorsque le travail reviendra (vous serez pris en considération) ».

Photo de DAVID JONES/. via .

«Je voudrais juste être reconnu – mais je ne comprends même pas cela. Je dois être réaliste, je dois être réel avec moi-même, comprendre le défi auquel je suis confronté en tant qu’individu.

« Ce ne sera pas aussi simple que pour d’autres – et c’est un fait. Je dois en tenir compte et chercher ailleurs pour essayer d’acquérir une expérience de manager ailleurs.

Yorke a fait une réclamation similaire lorsqu’il a postulé pour le poste d’Aston Villa en 2016 après le départ de Roberto Di Matteo (Athletic).

Mais, selon Wyness, qui agissait en tant que directeur général d’Aston Villa à l’époque, Yorke a reçu une réponse – mais pas celle qu’il voulait :

Dwight yorke disant qu’il a postulé pour un emploi à Villa 3 fois et qu’il n’a jamais eu de réponse ? ici, il dit qu’il a obtenu une réponse auparavant. , mais pas ce qu’il voulait. https://t.co/atz8MoprHC – keith (@retsub12) 12 novembre 2021

« Je l’ai demandé, j’ai demandé une interview, je n’étais pas sur la liste restreinte », a déclaré Yorke, 50 ans, à talkSPORT en 2016. « J’ai parlé à Keith par SMS et il m’a dit: » Non, nous ne sommes pas intéressé.' »

Il reste à voir si Yorke est prêt à emprunter la voie Gerrard et à faire ses preuves dans le football junior – ou plus bas dans la pyramide du football – avant de viser une pirogue en Premier League.

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

