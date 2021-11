Reportage du week-end de la restauration | Ligne électrique

Le week-end de restauration du David Horowitz Freedom Center se termine ce matin. Cela a été, comme toujours, trois jours amusants et instructifs. L’événement, qui s’est tenu au Breakers à Palm Beach, a affiché complet. Je ne sais pas combien de participants étaient ici, mais il y en avait beaucoup.

Nous n’avons pas entendu tous les discours, mais ceux que nous avons vus étaient uniformément excellents. Victor Davis Hanson, Jason Whitlock, Miranda Devine et Brian Wesbury étaient tous formidables. James O’Keefe a fait un bon spectacle et a enflammé la foule, mais n’a rien dit que nous ne savions déjà sur la collusion du FBI avec l’administration Biden et (apparemment) le New York Times pour attaquer le projet Veritas. J’ai eu l’honneur de présenter Heather Mac Donald, qui a parlé de l’attaque de grande envergure contre la méritocratie qui mine notre civilisation. Et j’ai parlé de l’évolution, au cours des 15 dernières années environ, du parti pris libéral des médias à la guerre ouverte de la presse contre le conservatisme. Parmi les autres conférenciers figuraient Dinesh D’Souza, Pete Hegseth, Guy Benson, Dan Bongino et bien d’autres. Comme toujours lors de tels événements, j’ai rencontré un certain nombre de lecteurs amicaux de Power Line.

Hier soir, au dîner, les prix annuels Annie Taylor, du nom d’une femme qui a traversé les chutes du Niagara dans un tonneau, ont été remis au sénateur Ron Johnson, qui a parcouru un long chemin depuis l’homme d’affaires plutôt rigide qui a commencé sa carrière politique, et Andy Ngo, qui a donné un témoignage émouvant sur la façon dont l’amour de sa famille de réfugiés pour l’Amérique le motive à dénoncer la violence anti-américaine d’Antifa. Je dois ajouter que Katie Hopkins MC a animé le dîner et était hilarante.

Une personne qui manquait à l’événement de cette année était David Horowitz lui-même. Il a bien plus de 80 ans et vient de subir une intervention chirurgicale de type orthopédique non menaçante. Michael Finch et Lonny Leitner ont continué avec brio en son absence.

Il semblerait que ce soit la dernière année que les Breakers organisent le Restoration Weekend. On comprend qu’après 20 ou 25 ans, l’hôtel a déclaré au Freedom Center que ses événements ne seraient plus les bienvenus. Nous avons séjourné au Breakers plusieurs fois et j’ai adoré le complexe, mais si ce rapport s’avère correct, nous n’y retournerons pas. Heureusement, nous avons profité de quelques jours de vacances au début de notre voyage et avons séjourné au Colony Hotel, une excellente alternative à seulement un kilomètre et demi de la côte des Breakers.

Le Restoration Weekend est l’un des grands rassemblements conservateurs du pays, et je vous recommande de le vérifier pour l’année prochaine, quel que soit l’endroit où il se tiendra.