Reportage : Karim Adeyemi indécis entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig

On pense généralement que la star du Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi, est sur le point de signer avec le Borussia Dortmund, maintenant que le Bayern Munich est considéré comme hors de la course.

Cependant, il semble que le RB Leipzig ne soit pas hors de cause selon Sport1 :

Comme SPORT1 l’a signalé depuis un certain temps, BVB a les meilleures cartes de poker pour le joueur national – et est maintenant officiellement débarrassé de l’un des concurrents les plus coriaces.

Selon les informations de SPORT1, seuls le RB Leipzig et le BVB sont désormais en lice. Les deux clubs pourraient cependant n’être qu’une brève escale. Selon les informations de SPORT1, la décision finale sur l’endroit où se retrouvera l’attaquant le plus recherché d’Allemagne n’a toujours pas été prise.