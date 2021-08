Reportage : le Bayern Munich en contact direct avec Marcel Sabitzer est une « vraie cible »

in

À ce stade, il commence à sentir que les choses pourraient commencer à bouger rapidement entre le Bayern Munich et le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer.

Sur le podcast “Here We Go”, l’expert en transfert Fabrizio Romano a déclaré que le Bayern Munich et Sabitzer étaient en discussion. À environ la 26e minute de l’émission, Romano a directement abordé la rumeur. Certains doutaient de la véracité des rumeurs, mais des choses se passent clairement dans les coulisses entre les Bavarois, le milieu de terrain autrichien, et son club actuel RB Leipzig :

« Le Bayern Munich y travaille (signature Marcel Sabitzer). Ce n’est pas encore fait avec Leipzig. Le Bayern est en contact direct avec le joueur et fait vraiment pression pour le signer. C’est une vraie cible mais ce n’est pas encore fait.

Fait intéressant, et dans une note quelque peu connexe, Romano a également déclaré que le Chelsea FC n’avait jamais soumis d’offre officielle sur Erling Haaland du Borussia Dortmund – malgré un intérêt massif pour le joueur. La réalité de Haaland quittant le Borussia Dortmund cet été semble avoir toujours été nulle.

Cela pourrait-il signifier que le Bayern Munich aura une ouverture en 2022 ? Hummm….