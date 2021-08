Reportage : le Bayern Munich fait venir de jeunes talents croates

Selon un rapport de Sportske Novosti, le Bayern Munich se rapproche d’une autre signature : le jeune croate Lovro Zvonarek, 16 ans, qui joue actuellement pour Slaven Belupo. Zvonarek, qui peut jouer en tant que milieu de terrain offensif ou ailier, pourrait renforcer les rangs des jeunes du Bayern Munich :

Il y a peut-être deux mois, nous écrivions que le départ de Lovro Zvonarek (16 ans) vers le Bayern était une affaire conclue. Cependant, le transfert du jeune bijou de Koprivnica est devenu plus compliqué, les personnes qui dirigent Belupo cherchaient d’autres options avec lesquelles compléter le transfert pratiquement déjà convenu.

Et il semble que l’affaire soit enfin réglée et Zvonarek aura bientôt besoin d’un voyage à Munich. Belupo perdra beaucoup d’espoir, mais c’est pourquoi il remplira soi-disant les caisses d’un million et demi d’euros.

Le talentueux milieu de terrain détient également le record du plus jeune buteur de l’histoire de la First HNL. Il a marqué pour Varaždin lors de la dernière manche du dernier championnat, il avait exactement 16 ans et pendant 14 jours il est devenu le plus jeune buteur de la 1ère HNL. Jusque-là, Alen Halilović détenait ce titre flatteur, marquant sous un maillot du Dinamo à l’âge de 16 ans, trois mois et 19 jours.