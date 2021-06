Reportage – Le Grand Prix de Singapour annulé pour 2021

Le Grand Prix de Singapour ne reviendra pas au calendrier de la Formule 1 pour 2021 après tout, l’événement étant annulé pour une autre année.

Cette nouvelle a été rapportée par BBC Sport, qui a déclaré que les patrons de Formule 1 évaluent maintenant leurs options pour remplacer la course, qui devait être la ronde 16 de la saison de Formule 1.

Singapour applique depuis longtemps des règles strictes en matière d’immigration, ainsi que son système détaillé de test et de traçabilité, et les autorités singapouriennes ont donc décidé qu’il n’était pas possible d’organiser un Grand Prix cette saison.

Peu de temps après l’arrivée de la confirmation officielle qu’il n’y aurait pas de Grand Prix de Singapour 2021.

“Annuler l’événement pour une deuxième année est une décision incroyablement difficile, mais nécessaire à la lumière des restrictions en vigueur pour les événements en direct à Singapour”, indique le communiqué.

“En fin de compte, nous devons être responsables, prudents et prudents car la sécurité est notre préoccupation numéro 1.”

L’une des options de remplacement potentielles qui a été mentionnée récemment était le Mugello, avec le maire de Scarperia et San Piero Federico Ignesti, la municipalité où se trouve le circuit du Mugello, confirmant que le lieu était “prêt” à négocier avec Liberty Media s’ils voulaient ouvrir des pourparlers. .

Le Grand Prix de Toscane 2020 a marqué la première visite de la Formule 1 sur la piste, une course chaotique dont Lewis Hamilton est sorti victorieux.

BBC Sport ne répertorie cependant pas le Mugello dans son pool de remplaçants potentiels.

Au lieu de cela, ils déclarent que le Grand Prix de Turquie est l’une des courses envisagées. Cela a été initialement confirmé comme remplaçant du Grand Prix du Canada annulé, mais le GP de Turquie a ensuite connu le même sort peu de temps après en raison de l’augmentation des cas de Covid dans le pays.

Un autre remplaçant potentiel répertorié est le Grand Prix de Chine, qui a été annulé pour 2020 et ne figurait alors pas sur le calendrier provisoire 2021.

Un double en-tête sur le Circuit des Amériques au Texas est également mentionné, et c’est l’option qui, selon BBC Sport, est “particulièrement attrayante” pour Liberty Media.

“Si cela se produit, la première course aurait probablement lieu du 15 au 17 octobre, le week-end avant le Grand Prix des États-Unis, qui se déroulera du 22 au 24 octobre”, indique le rapport.

