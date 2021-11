Reportage sur Internet en Chine interroge Eugene Tang | Invezz

Après une période de croissance rapide et d’innovation, le secteur Internet chinois est entré dans une nouvelle phase de développement avec des facteurs push et pull qui poussent les entreprises Internet à évoluer, notamment des réglementations plus strictes, un marché de plus en plus saturé par les changements démographiques et les tensions géopolitiques.

La quatrième édition du China Internet Report examine comment ces facteurs influencent les entreprises à regarder en dehors de leurs marchés établis, à modifier leurs modèles commerciaux, à se concentrer sur de nouveaux segments de clientèle et à s’adapter à l’évolution de la dynamique pour rester compétitives. .

Invezz s’entretient avec Eugene Tang, un journaliste économique avec 16 ans d’expérience en Chine, sur les découvertes les plus importantes.

Au cours des cinq dernières années, le marché chinois de la blockchain a augmenté d’au moins 80 % chaque année. Quels facteurs sont à l’origine de cette tendance ?

La croissance explosive était le résultat du soutien politique de l’État, combiné à des expérimentations de fintech par le secteur privé, en particulier par les plus grandes entreprises Internet et technologiques qui sautent sur les dernières tendances technologiques pour trouver des applications utilisables qui correspondent à la facture sur leurs plateformes. Le gouvernement chinois, motivé par l’intérêt de revendiquer une technologie de pointe sur tous les fronts, encourageait activement l’exploration des applications blockchain.

Alibaba et Tencent ont été les leaders incontestés de la blockchain en fonction du nombre de brevets qu’ils détiennent. De nouveaux acteurs devraient-ils entrer sur ce marché ?

Au moins huit entreprises basées en Chine impliquées dans la technologie liée à la blockchain ont reçu un financement de sociétés de crypto-monnaie comme Cobo pour la startup Impulse Technology d’IA / blockchain à Shanghai.

Pendant la pandémie de 2020, la société de technologie financière WeBank, soutenue par Tencent, a aidé les gouvernements de Chine continentale et de Macao à lancer un système de code de santé basé sur la blockchain. Selon le rapport, le système permet aux autorités sanitaires locales de vérifier l’état de santé des voyageurs sans échange direct de données personnelles. Comment est-ce possible?

Il s’agit de savoir quels points de données sont proposés à l’utilisation. Il est possible de proposer l’état de santé des personnes, les carnets de vaccination, le contact avec les zones chaudes d’infection, sans approfondir d’autres aspects des données personnelles et confidentielles.

Les ventes mondiales de NFT sont passées de 53 millions de dollars au quatrième trimestre 2020 à 1,23 milliard de dollars au premier trimestre 2021. Il s’agit d’une énorme augmentation. Quels facteurs l’expliquent ?

Le phénomène NFT traverse une phase de croissance explosive, alors que les liquidités estimées à 8 000 milliards de dollars libérées par les banques centrales mondiales pour soutenir l’économie mondiale à l’ère de Covid-19 poursuivent leur quête de performance, se terminant dans des instruments de nouveauté tels que le NFT. .

20,87 millions de portefeuilles personnels et 3,51 millions de portefeuilles d’entreprise DCEP ont été ouverts depuis le lancement du système en mai de l’année dernière. Comment expliquez-vous le grand intérêt pour ce système de paiement électronique ?

Le paiement électronique en monnaie numérique chinoise (DCEP) était accompagné d’un cadeau en espèces de 200 yuans (30 $ US) par compte. Qui dit non à l’argent gratuit ?

Le rapport indique que DCEP n’est pas un concurrent direct d’applications comme Alipay. Cependant, il facilitera les paiements numériques gratuits pour les banques et les particuliers. Cela ne fait-il pas de vous un concurrent, en effet, et quelles pourraient en être les conséquences ?

Alipay et WeChatPay sont des portefeuilles électroniques qui utilisent le yuan/renminbi sous forme numérisée. Ces portefeuilles fonctionnent via le système bancaire chinois. AliPay et WeChatPay sont les applications destinées aux clients qui gèrent toutes les transactions en arrière-plan. AliPay et WeChatPay représentaient ensemble 90 % de la part de marché de 87 millions de personnes utilisant les paiements mobiles, selon le China Internet Report 2021.

Sa popularité est largement due à la commodité et à la facilité d’utilisation d’un écosystème complet de services et d’applications sur les deux plates-formes. Ainsi, AliPay interagit avec Taobao, Tmall et des dizaines de milliers d’autres fournisseurs de services, des restaurants aux taxis. De même, WeChatPay peut être utilisé pour payer des achats, prendre un taxi ou réserver un hôtel. L’ubiquité, la commodité d’utilisation et l’écosystème florissant de fournisseurs de services sont la clé du succès de ces portefeuilles.

Le DCEP est une application pour l’utilisation du e-yuan. C’est la monnaie numérisée de la banque centrale en circulation. Il peut être utilisé et connecté aux portefeuilles AliPay et WeChatPay. En fin de compte, c’est l’utilisateur qui choisit l’endroit où il souhaite utiliser son argent numérique. À l’heure actuelle, il est clair que la plupart des utilisateurs préfèrent connecter leur argent numérique à leurs portefeuilles existants et continuer à les utiliser comme ils l’ont toujours fait.

