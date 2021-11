Reporter à Kamala Harris : Noël le plus cher de tous les temps ?

Journaliste d’ABC News Sarah Kolinovsky a demandé au vice-président Kamala Harris à propos de l’inflation en termes dramatiques, en se demandant à haute voix « Est-ce que ce sera le Noël le plus cher de l’histoire ? »

Bloomberg Jennifer Jacobs a été le premier à aborder le sujet, mais c’est Kolinovsky qui a présenté le sujet dans les termes les plus dramatiques, provoquant une réponse détaillée du vice-président :

MME. M. KOLINOVSKY. — Merci, Madame la Vice-présidente. Suite à la question de Jen sur l’inflation : pour les Américains chez eux qui ressentent les difficultés économiques, quand pensez-vous qu’ils peuvent s’attendre à ressentir un soulagement ? Vous avez mentionné Noël dans vos remarques. Sera-ce le Noël le plus cher de l’histoire après le Thanksgiving le plus cher de l’histoire ?

Et puis, sur l’une des dispositions du projet de loi Reconstruire Mieux : le congé familial payé. Ici en France, les femmes se voient offrir 16 semaines de congé de maternité payé ; les pères se voient offrir 28 jours. Est-ce frustrant pour vous que les États-Unis ne puissent pas garantir la même chose pour les parents américains ? Et pourquoi le congé familial payé n’est-il pas une ligne rouge dans ce paquet pour cette administration ?

LE VICE-PRÉSIDENT : Donc, sur l’inflation : nous, comme je l’ai dit plus tôt, apprécions pleinement l’importance des choses qui coûtent plus cher. C’est une grosse affaire. C’est une grosse affaire.

Et donc, nous faisons ce que nous pouvons, ce qui en fait probablement l’une de nos plus hautes priorités – j’en parle souvent au président – ​​l’une de nos plus hautes priorités. Nous devons réduire les coûts pour le peuple américain et, en particulier, pour les travailleurs et les familles de travailleurs.

Et encore une fois – je reviens à mon point précédent – c’est pourquoi nous avons poussé si fort depuis le début pour Build Back Better, parce qu’il est absolument et presque uniquement conçu pour faire exactement cela – pour qu’il soit plus facile pour les gens de habitent. Et, pour la plupart des Américains, leur faciliter la vie, c’est faire baisser le coût de la vie, notamment pour les services essentiels.

Sur la pièce sur les congés familiaux payés : Oui, c’est frustrant. C’est quelque chose que je défends depuis des années, tout comme le président, et c’était dans notre proposition initiale. Et en termes de ce que nous pensons réellement aborder – encore une fois, un sujet de conversation – le sujet de conversation sur la scène principale hier – les inégalités, l’inégalité des systèmes et des structures.

Nous savons qu’il s’agit d’un problème qui touche de manière disproportionnée les femmes et les travailleuses. Nous savons qu’aux États-Unis — et je sais partout dans le monde — nous avons vu des femmes qui travaillent, à cause de la pandémie, quitter le marché du travail au même rythme qu’aux États-Unis; le chiffre le plus récent que j’ai vu est quelque part environ 2 millions de femmes ont quitté le marché du travail.

Et soyons clairs à ce sujet : un problème qui a un impact sur les femmes qui travaillent n’a pas seulement un impact direct sur l’économie de leur ménage, il a également un impact sur l’économie de toute notre société.

Lorsque vous améliorez le statut économique des femmes, vous améliorez nécessairement le statut économique des familles, et toute la société en profite.

Alors oui, je suis frustré. Et c’est, je pense, une honte que nous ne soyons pas encore un leader sur ce sujet. On a du travail. Et c’est pourquoi le Président et moi nous engageons à faire ce travail. C’est important, et ça compte.

Et encore une fois, je reviens à mon point précédent : vous savez, il y a ceux d’entre nous qui se battent pour cela depuis longtemps, et il y en a beaucoup d’autres qui en ont peut-être entendu parler mais qui l’ont vraiment vu pendant la pandémie.

Je veux dire, plus récemment, j’avais la télé allumée mais je faisais un peu… J’étais à un briefing, je pense, donc je faisais autre chose, donc je n’ai pas entendu. Mais c’était une image de quelqu’un faisant un zoom, et leur – un enfant est entré – (rires) – et puis le bambin est entré après ça, puis quelqu’un est entré et a attrapé les deux enfants. Et puis, hier, nous en avons vu un autre exemple. Mais, oui, c’est un gros problème.

Le rapport sur l’inflation d’octobre a montré un sommet en 30 ans, mais l’administration Biden et certains économistes l’attribuent aux effets temporaires de la pandémie unique en un siècle.

