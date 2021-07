Repose en paix le chéquier, adieu le PIN : Comment allez-vous gérer votre argent en 2020 ?

Pour Katie Pise

. – Le chéquier est mort. Pendant que nous y sommes, écrivons également une nécrologie pour les lecteurs de cartes.

Et si vous vous êtes déjà demandé qui pourrait voir votre NIP par-dessus votre épaule au guichet automatique, ou les frais exorbitants que vous devrez payer pour ce transfert d’argent, n’ayez crainte.

Dans les prochaines années (nous parlons d’un avenir proche), ces problèmes n’existeront pas, car la façon dont nous menons nos opérations bancaires et contrôlons nos finances changera énormément. Il l’a déjà fait à bien des égards.

“Nous sommes dans cet espace sans précédent où la technologie progresse à un rythme si rapide qu’elle commence à effrayer tout le monde”, a déclaré Gi Fernando, fondateur et investisseur de Free: Formers, une entreprise qui aide les entreprises et les jeunes sans emploi avec des compétences numériques.

“Ce sera plus tôt que vous ne le pensez”, a déclaré Fernando, qui affirme que dans cinq ans, la technologie derrière la façon dont nous gérons nos opérations bancaires et nos finances sera méconnaissable.

Voici cinq choses dont vous n’aurez probablement pas besoin dans cinq ans pour effectuer vos opérations financières.

Numéros de broche et lecteurs de cartes

Alors que la biométrie devient le choix de plus d’entreprises, les codes PIN obsolètes et les lecteurs de cartes lourds appartiendront au passé, a déclaré Fernando.

Les empreintes digitales, les lecteurs rétiniens, les boucles de ceinture, les montres et même les lentilles de contact remplaceront les anciens codes PIN et lecteurs de cartes dans nos transactions modernes.

“Nous verrons une plus grande utilisation des informations biométriques”, convient Steven Lewis, analyste bancaire mondial chez Ernst & Young. “Les empreintes digitales et les scanners oculaires remplaceront les signatures et deviendront plus répandus”, a-t-il déclaré.

“Acheter des choses va être facile et sans tracas”, a déclaré Fernando, qui a décrit un scénario dans lequel les acheteurs entrent dans un magasin, choisissent ce qu’ils veulent acheter, paient via leur appareil ou leur ordinateur portable et partent.

Les banques … comme vous les connaissez

Bien qu’il y ait toujours des banques physiques, beaucoup d’entre elles n’existeront pas telles que nous les connaissons aujourd’hui. Certains d’entre eux apparaîtront dans les supermarchés, les cafés, les magasins temporaires et les concessions, explique Fernando.

À l’instar des cafés du XIVe siècle où des accords commerciaux ont été conclus, ces nouveaux environnements bancaires serviront un objectif similaire. “Les gens ont besoin de se rencontrer face à face”, a ajouté Fernando.

Ainsi, même s’il y aura toujours des succursales bancaires, beaucoup d’entre elles ressembleront davantage à un Apple Store, suggère-t-il.

Espèces et chèques

Il y aura toujours de l’argent liquide malgré ce que les partisans d’une société sans argent liquide pourraient prédire. C’est rapide, facile, accepté presque partout et peut simplifier votre suivi papier.

“Il faudra plus de temps pour que l’argent disparaisse”, a déclaré Fernando. Pendant ce temps, les smartphones et les méthodes de paiement sans contact gagneront en popularité pour acheter nos produits d’épicerie, nos vêtements, nos billets de train et de bus et bien plus encore.

Cependant, on ne peut pas en dire autant des chèques. “Au cours des dernières années, le chèque est presque mort”, a déclaré Lewis. “Nous utilisons la technologie numérique pour rédiger ce chèque”, a-t-il déclaré.

“Nous allons avoir un certain nombre de technologies différentes. Ceux qui l’adopteront en premier seront très disposés à utiliser leur téléphone. D’autres auront toujours de l’argent liquide, des chèques et des cartes”, a ajouté Lewis.

Prêts traditionnels

Vous avez besoin d’argent mais votre banque ne veut pas vous accorder le prêt ? N’ayez crainte, il existe différents modèles de groupes de prêts entre particuliers (P2P) et de sites internet qui permettront de prêter de l’argent directement aux particuliers et aux entreprises sans passer par une institution financière traditionnelle.

Lending Club et Prosper sont les deux plus grandes entités proposant des prêts entre particuliers aux États-Unis. En 2013, ils ont accordé 2,4 milliards de dollars de prêts, une augmentation significative par rapport aux 871 millions de dollars de 2012. Et un récent rapport de la société de capital-risque Foundation Capital prédit que le marché mondial des prêts entre particuliers pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici 2025.

Un autre exemple, Funding Circle, au Royaume-Uni, prévoit une croissance massive. Alors que les banques accordent toujours la majorité des prêts au Royaume-Uni (plus de 85 %), Funding Circle affirme qu’elle s’attend à occuper une grande partie de ce marché au cours des cinq à dix prochaines années.

“Nous avons vu une croissance significative parmi les prêteurs peer-to-peer au cours des dernières années”, a déclaré Lewis. « Bien qu’elles ne représentent qu’une infime fraction du marché global des prêts, leur approche commence à changer le modèle de prêt bancaire traditionnel. C’est tellement le cas que certaines banques commencent à s’associer à des prêteurs entre pairs pour vous offrir plus options aux clients”.

Sociétés de transfert électronique.

Bientôt, l’époque où vous alliez à la banque ou à l’agence de transfert d’argent pour envoyer votre argent durement gagné chez vous ou à l’étranger pourrait être révolue. Il existe déjà un large éventail d’entreprises en ligne qui proposent des transferts d’argent avec des frais inférieurs par transaction ; Transferwise, Kantox, CurrencyFair en font partie.

Les médias sociaux pourraient élargir l’attrait. La société de services financiers Azimo, par exemple, permet aux utilisateurs de transférer de l’argent via Facebook, ainsi que via le site Web et l’application Azimo. Alors qu’une banque commerciale facture en moyenne 12% pour l’envoi de fonds et qu’un opérateur de transfert traditionnel facture plus ou moins 6,5%, Azimo dit qu’il ne facture que 2%.

Azimo connaît une croissance rapide, doublant de taille tous les deux mois et demi, a déclaré Michael Kent, directeur général de la société. ”Nous estimons qu’environ 98% des transferts d’argent ne sont pas encore effectués en ligne”, a déclaré Kent”, mais maintenant que les chiffres changent, nous voyons que cela change rapidement et que ce sera bientôt un point de basculement. , à mesure que les clients réalisent les économies de coûts et les avantages que les opérations numériques apportent. “

Cependant, ce ne sera pas un changement immédiat, prévient Lewis. “Certainement d’autres fournisseurs augmenteront la concurrence, mais nous voyons également un certain nombre de banques plus restrictives dans le domaine des transferts d’argent, car elles sont aux prises avec des dispositions anti-blanchiment de plus en plus complexes.”