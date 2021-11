Repositionner DappRadar dans un magasin dApps à grande échelle

DappRadar, la principale plate-forme pour la découverte et l’analyse de dApps (applications décentralisées), a annoncé qu’elle se repositionnait dans un magasin dApps à grande échelle lors d’un événement au Somnium Space hier. Ils lancent également leur jeton RADAR natif pour faciliter la future décentralisation de l’entreprise, a rapporté Access Wire.

4 millions d’utilisateurs actifs dans le monde

DappRadar, connu sous le nom de The World’s Dapp Store, compte 4 millions d’utilisateurs uniques par an, sa propre suite de gestion de portefeuille et plus de 8 300 dApps sur 27 protocoles. Il offre aux utilisateurs de dApp une expérience complète, permettant d’explorer et de suivre de manière transparente les actifs et les applications, ainsi que de réagir aux mouvements du marché grâce aux capacités de négociation et d’échange de jetons de NFT.

Le jeton natif aide à créer un écosystème autosuffisant

Le jeton RADAR permettra à DappRadar d’atteindre l’autosuffisance de son écosystème au sein de l’infrastructure Web3 plus large, en construisant l’avenir de la décentralisation. Il offre le potentiel d’une plus grande gouvernance au sein de l’écosystème, qui sera basée sur des statistiques accessibles au public et sur la transparence.

Rendre les dApps multi-chaînes faciles à découvrir

L’initiative vise à faciliter la découverte des dApps multichaînes en se concentrant sur des informations exploitables tout en permettant au dApp Store de s’adapter en même temps. Les détenteurs de RADAR recevront des récompenses pour leur participation et leur contribution à l’écosystème DappRadar.

Gestion de portefeuille simplifiée

Grâce à l’analyse précise des données de DappRadar, il sera plus facile pour les utilisateurs de gérer leurs portefeuilles et de suivre les dApps en termes de volume de jetons, d’activité de transaction et d’activité. Cela leur permettra d’accéder aux informations dont ils ont besoin pour trouver les dApps les plus précieuses. Les utilisateurs deviendront le cœur de la plate-forme DappRadar après la sortie de RADAR.

Skirmantas Janušas, cofondateur et PDG de DappRadar, a commenté :

Nous avons construit DappRadar autour d’applications décentralisées. La décentralisation est au cœur de notre succès et il est juste de passer au niveau supérieur – une véritable décentralisation DappRadar. Tendre la main à la communauté est la seule façon de garder une longueur d’avance et de continuer à réussir pour les années à venir.

À propos de DappRadar

DappRadar permet aux utilisateurs d’analyser, de suivre et de découvrir plus de 8 000 applications décentralisées sur plus de 20 blockchains. La plate-forme a été fondée en 2018 et a servi l’écosystème en trouvant sa place dans le monde grâce à l’évolution de DeFi, NFT et GameFi.

