Repoussez les limites de la thérapie DMT avec le stock MNMD

Les marchés de niche entrent et sortent de la mode. Mais si vous sentez que le pouvoir de guérison des psychédéliques est réel et mérite d’être exploré, alors je vous invite à consulter Médecine de l’esprit (NASDAQ :MNMD) et envisagez une position en actions MNMD, à laquelle je donne un « A » dans mon évaluateur de portefeuille.

C’est un stock bon marché, du moins pour l’instant. Mais à l’époque, il en était de même pour certaines actions de cannabis désormais célèbres en 2017, avant que le mouvement de dépénalisation ne se propage et que les cours des actions n’explosent.

Il n’y a aucun moyen de garantir que la même chose se produira avec le stock MNMD. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un pari spéculatif sur l’avenir de la science psychédélique.

Cela étant dit, il est passionnant de se plonger dans le monde vaste et sous-estimé des thérapies alternatives pour la maladie mentale et la toxicomanie. Et il existe un médicament en particulier qui pourrait débloquer des pouvoirs de guérison – et des bénéfices pour les investisseurs en démarrage.

MNMD Stock en un coup d’œil

Pour être honnête, si vous ne possédiez pas déjà des actions MNMD au début de 2020, vous avez raté un rallye étonnant.

Quelle était la taille du rallye ? En d’autres termes, le cours de l’action est passé d’un nickel en février 2020 à 5,77 $ en avril de cette année.

Nous parlons ici de gains au niveau de la crypto-monnaie. Pourtant, il est possible d’acheter MNMD lorsqu’il se retire, dans l’espoir d’une autre forte progression.

Et en fait, le cours de l’action a baissé depuis qu’il a atteint un sommet en avril. Au 16 août, l’action clôturait à quelques cents en dessous de 3 $.

A terme, les actionnaires voudront viser 5$ puis 6$. Il est possible qu’une courte compression alimentée par les commerçants de Reddit y fournisse des actions MNMD.

D’un autre côté, les investisseurs ne devraient pas compter sur les utilisateurs des médias sociaux pour gonfler une action.

Il est beaucoup plus important de croire en la vision d’une entreprise en matière de croissance et d’innovation – et heureusement, Mind Medicine a un fort potentiel à cet égard.

Au-delà des champignons

Il pourrait être tentant de classer Mind Medicine comme une entreprise axée sur les champignons magiques.

Sans aucun doute, la société a fait des progrès dans l’avancement de la science de la psilocybine (c’est-à-dire des champignons magiques) à des fins de guérison.

Cependant, il est important de savoir que Mind Medicine s’est étendu au-delà des thérapies assistées par la psilocybine.

Notamment, la société a lancé Project Lucy, un programme de développement de médicaments commerciaux qui se concentre sur des doses expérimentales de LSD pour le traitement des troubles anxieux.

Mind Medicine fait d’excellents progrès avec le projet Lucy. En particulier, la société a révélé qu’elle avait une discussion productive avec la Food and Drug Administration des États-Unis et qu’elle avait même reçu des réponses aux réunions de type C de la FDA.

Cela, à son tour, pourrait permettre à Mind Medicine de finaliser son approche de développement clinique pour le projet Lucy en sélectionnant le trouble d’anxiété généralisée comme indication initiale.

Cela pourrait ne pas être long maintenant, car MindMed est sur le point de soumettre officiellement sa demande de nouveau médicament expérimental (IND) pour le projet Lucy au troisième trimestre de 2021.

De plus, la société prévoit de lancer son essai clinique de phase 2b pour le projet Lucy au quatrième trimestre.

Enquête sur le DMT

Toujours en dehors des champignons magiques, Mind Medicine explore actuellement le DMT en tant que candidat médicament potentiel.

La recherche sur le DMT en est encore à ses balbutiements. Pour vous donner un aperçu rapide, DMT est l’abréviation de N,N-Diméthyltryptamine, une drogue psychédélique.

Vous pourriez penser que c’est entièrement synthétique, mais ce n’est en fait pas le cas. Le DMT, en fait, se trouve dans de nombreuses plantes et animaux, y compris les humains.

La recherche sur le DMT aux États-Unis a été interrompue dans les années 1970, mais a repris dans les années 1990. Et maintenant, Mind Medicine démarre un essai clinique de phase 1 pour évaluer l’innocuité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du DMT.

C’est un essai clinique ambitieux. L’étude, selon la présidente exécutive de Mind Medicine, Miri Halperin Wernli, « fournira des informations précieuses pour les recherches futures sur le DMT en tant qu’outil pour examiner les altérations de l’esprit ».

Les plats à emporter sur le stock MNMD

Parfois, les investisseurs peuvent être comme des explorateurs financiers. Il y a toujours de nouveaux terrains à parcourir, de nouveaux domaines à explorer.

C’est ce qui rend la médecine de l’esprit spéculative et intrigante.

Donc, si vous avez l’esprit ouvert et l’esprit aventureux, il pourrait y avoir une opportunité majeure au rez-de-chaussée ici. Le cours de l’action MNMD est encore bas, mais le potentiel de percée reste assez élevé.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

