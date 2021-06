Reprenons notre pays | Examen national

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo assiste à la conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride, le 27 février 2021. (Joe Skipper/.)

Nous n’avons pas de temps à perdre pour reprendre notre pays et faire en sorte que l’Amérique soit à nouveau en tête.

J’ai passé les quatre dernières années à travailler pour protéger l’Amérique des menaces étrangères et créer des opportunités pour les Américains à l’étranger. Nous avons réussi et notre nation reste la force la plus noble du monde pour le bien. Mais maintenant, tout ce travail est en danger avec Joe Biden à la Maison Blanche. Biden prétend qu’il « rétablissait » le leadership américain lors de son voyage en Europe la semaine dernière, mais malheureusement, tout ce qui a été rétabli était la politique internationale défaillante de l’administration Obama. Il nous a ramenés à l’époque de « diriger par derrière », où nos alliances se sont détériorées et nos adversaires, la Chine, la Russie et l’Iran, ont été encouragés à prospérer.

Mais il ne s’arrête pas là. Sans force à la maison, notre nation sera toujours en danger. Et nous pouvons tous voir que nous sommes confrontés à des menaces croissantes à la maison. Il semble qu’à chaque fois que nous passons aux nouvelles, nous voyons des dirigeants américains affirmer que nous sommes une nation irrémédiablement raciste, nous voyons un autre conservateur annulé, nous voyons un autre enfant abandonné à notre frontière sud. Et nous voyons un autre appel radical à l’avortement à la demande financé par les contribuables et un autre service de police risque d’être remboursé. C’est pourquoi je lance une organisation pour défendre nos valeurs les plus vénérées, des valeurs que chaque Américain, de droite ou de gauche, devrait chérir. Car s’ils sont perdus, notre pays sera perdu.

Bien que je sois incroyablement fier du travail que nous avons accompli au sein de l’administration Trump, nous avons plus que jamais besoin de plus de dirigeants prêts à défendre les valeurs américaines – pour ne pas, comme le suggère la sagesse des Écritures, ” se lasser de bien faire, ” mais plutôt de mener le bon combat, d’achever la course qui nous est proposée, et de garder la foi.

Les États-Unis ont besoin d’un renouveau. Nous ne devons jamais nous lasser de notre engagement à faire le bien. Les attaques contre nos droits d’expression et de liberté religieuse du Premier Amendement menacent le fondement même de ce qui fait de l’Amérique la plus grande force du bien sur la planète.

Il n’y a pas de droit plus fondamental pour une société libre que la libre pratique de la religion. Avec les droits de propriété, la liberté religieuse est la pierre angulaire de nos droits inaliénables. Nier l’un ou l’autre, c’est perdre la légitimité de notre république. Derrière les murs des prisons et persécutés sous nos yeux dans des endroits comme la Chine, l’Iran, Cuba et la Corée du Nord se trouvent des dizaines de milliers de personnes dont le seul crime est d’adorer Dieu à leur manière. Mais nous ne maintenons le droit d’appeler ceux qui violent ces droits que si nous en sommes les gardiens ici chez nous.

Aucun pays qui nie la liberté religieuse ne peut prétendre à juste titre être bon d’une autre manière. Là où la liberté religieuse est niée, vous pouvez parier que la tyrannie suivra. Pour cette raison, la liberté religieuse doit être une question centrale, et non une question secondaire, dans la politique étrangère des États-Unis et dans notre politique intérieure. En effet, dans l’administration Trump, c’était le cas.

En tant que secrétaire d’État, je me suis battu pour garantir la liberté de religion dans le monde, mais nous ne pouvons ignorer les attaques contre la liberté de religion ici, chez nous. Alors que la gauche radicale pousse notre nation vers le socialisme, elle redouble également d’attaques contre notre droit de culte.

Arracher la foi à la vie publique, c’est comme déchirer nos documents fondateurs et prétendre que les parties que nous souhaitons conserver sont un tout. Mais c’est le but de la gauche alors qu’elle cherche à faire de l’Amérique un pays socialiste. Ceux de gauche remplaceraient la liberté de religion sur laquelle cette nation a été fondée par l’esclavage de la religion du marxisme.

Je suis gravement préoccupé par le fait que l’administration Biden puisse agir – et en fait, a déjà agi – pour annuler une grande partie de ce que nous avons accompli. Le récent voyage de Biden en Europe a envoyé un message fort et clair selon lequel cette administration ne mettra pas l’Amérique d’abord. Nous n’avons pas de temps à perdre pour reprendre notre pays et faire en sorte que l’Amérique soit à nouveau en tête.

La semaine dernière, j’ai lancé le Champion American Values ​​PAC (CAVPAC) pour nous assurer d’élire de bons dirigeants conservateurs dotés d’un vrai caractère et d’une réelle intégrité, afin que les républicains puissent reprendre la Chambre des représentants et le Sénat. Le « CAV » dans CAVPAC vient de mon temps en tant que jeune officier de l’armée américaine servant dans la cavalerie. La cavalerie chevauche au son des canons sans crainte et ne cède jamais d’un pouce. Nous devons faire la même chose pour que l’Amérique ait raison.

Dans cet effort, je demande à chacun d’entre vous de se joindre à nous dans un nouveau type de cavalerie pour défendre les valeurs américaines. La cavalerie est la première à tirer la sonnette d’alarme et la première à se lancer dans la bataille, et c’est ce que nous devons faire maintenant. Pour ne pas se lasser. Pour mener le bon combat, terminer la course et garder la foi.

Je vous demande de vous joindre à moi et d’être un champion dans votre foyer et votre famille. Soyez un champion américain sans vergogne. Soyez un champion dans votre église. Soyez un champion dans votre communauté et dans les écoles de vos enfants. Soyez le genre de champion courageux digne de notre plus haute vocation.

Je crois de tout cœur que si chacun de nous défend ces valeurs américaines, nous pouvons réaliser le renouveau nécessaire.

Michael R. Pompeo a été secrétaire d’État des États-Unis de 2018 à 2021. Vous pouvez en savoir plus sur le Champion American Values ​​PAC sur cavpac.com.

