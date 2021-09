Représailles du Brexit: l’ambassadeur français en colère rappelle à Biden la victoire navale sur le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont convenu de coopérer au développement de la première flotte à propulsion nucléaire pour la marine australienne dans le cadre d’un accord révolutionnaire baptisé Aukus. Mais cela signifiait que Canberra a déchiré un accord d’une valeur d’environ 30 milliards de livres sterling qui a été conclu avec Paris en 2016 pour que la France fournisse 12 sous-marins diesel-électriques.

Réagissant à la nouvelle, Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis en a profité pour porter un coup amer aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Il a écrit : « Il est intéressant de noter qu’il y a exactement 240 ans, la marine française a vaincu la marine britannique dans la baie de Chesapeake, ouvrant la voie à la victoire à Yorktown et à l’indépendance des États-Unis.

Plus tôt dans la journée, l’ambassade de France des États-Unis a également tweeté : “Le choix d’exclure un allié et partenaire de l’Union européenne comme la France d’un partenariat structurant avec l’Australie, à un moment où nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique (… ) montre un manque de cohérence que la France ne peut que constater et regretter.”

Une querelle diplomatique a éclaté, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian accusant les Australiens de trahison parce que l’alliance signifiait qu’ils annulaient un accord de plusieurs milliards pour que la France fournisse des sous-marins.

M. Le Drian a déclaré à la radio France-Info : “C’était vraiment un coup de poignard dans le dos.

“Nous avons construit une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie.”

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne n’avait pas “pêcher” le pacte de fournir des sous-marins nucléaires à l’Australie avec les États-Unis après que la France l’ait qualifié de “coup de poignard dans le dos”.

M. Wallace a déclaré qu’il reconnaissait la “frustration” de la France après s’être entretenu avec son homologue française Florence Parly mercredi soir.

“Je comprends la déception de la France.

“Ils avaient un contrat avec les Australiens pour le diesel-électrique à partir de 2016 et les Australiens ont pris la décision de vouloir changer”, a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Il a ajouté : “Je comprends à quel point le gouvernement français doit être déçu.”

Boris Johnson a déclaré jeudi aux députés que les relations militaires du Royaume-Uni avec la France étaient “solides comme un roc” et a insisté sur le fait que “nous sommes aux côtés des Français” malgré la dispute.

Le Premier ministre a rencontré son homologue australien, Scott Morrison, et le président américain Joe Biden lors du sommet du G7 à Cornwall en juin.

Downing Street a confirmé que les trois dirigeants avaient discuté des sous-marins lors de la réunion.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a ajouté: “Je ne dirais pas qu’il y a eu une seule réunion qui l’a fait, c’est quelque chose qui a été une entreprise de plusieurs mois, c’est l’aboutissement de ce travail.”

M. Morrison a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’était pas décidé si l’Australie achèterait des sous-marins de classe BAE Systems Astute de construction britannique ou des navires de classe Virginia construits aux États-Unis.

Mais M. Johnson a déclaré lors d’une déclaration à la Chambre des communes sur Aukus qu’il s’attend à ce que l’accord apporte “des centaines d’emplois hautement qualifiés et bien rémunérés” au Royaume-Uni.