La législation anti-Amazon de la représentante Pramila Jayapal, la «loi sur les monopoles de plate-forme de fin» qui forcerait potentiellement le démantèlement de l’entreprise, a gagné le soutien de l’administration Biden, a déclaré le démocrate du 7e district dans une interview avec ..

“En fait, ils nous soutiennent”, a déclaré Jayapal dans une interview enregistrée. “Et vous avez peut-être vu qu’ils ont nommé certaines de nos meilleures personnes que nous poussions, (présidente de la Commission fédérale du commerce) Lina Khan, (directeur adjoint du Conseil économique national) Bharat Ramamurti, (assistant spécial du président) Tim Wu, beaucoup d’autres .

« Et même le procureur général de la concurrence (Jonathan Kanter), excellent choix. Nous sommes enthousiasmés par lui. Donc ça s’annonce très bien.

La législation, qui semble cibler Amazon en limitant ses restrictions antitrust aux sociétés de vente au détail dont la capitalisation boursière est “supérieure à 600 milliards de dollars”, fait partie d’un paquet antitrust de cinq projets de loi visant à limiter le pouvoir et la portée des quatre grandes entreprises technologiques. : Amazon, Facebook, Google et Apple.

La Ending Platform Monopolies Act, en tant qu’élément du paquet législatif global, vise à empêcher les plates-formes dominantes d’exploiter leur pouvoir dans plusieurs secteurs d’activité d’une manière qui désavantage les concurrents utilisant la même plate-forme. Par exemple, le projet de loi pourrait éliminer la ligne Amazon Basics car Amazon possède la plate-forme et avec ces produits Basics est en concurrence directe avec d’autres utilisateurs qui vendent des articles similaires.

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter la récente interview de Jayapal et a plutôt fait référence à une déclaration de juin du vice-président des politiques publiques de l’entreprise, Brian Huseman.

«Nous analysons toujours les factures, mais d’après ce que nous pouvons dire jusqu’à présent, nous pensons qu’elles auraient des effets négatifs importants sur les centaines de milliers de petites et moyennes entreprises américaines qui vendent dans notre magasin, et des dizaines de millions de les consommateurs qui achètent des produits sur Amazon », a écrit Huseman.

« Plus d’un demi-million de petites et moyennes entreprises américaines gagnent leur vie via le marché d’Amazon, et sans accès aux clients d’Amazon, il sera beaucoup plus difficile pour ces vendeurs tiers de faire connaître leur entreprise et de gagner un salaire comparable. le revenu.”

Doug Ross, professeur de droit et expert antitrust à l’Université de Washington, a déclaré qu’il avait peu de doute que l’administration était au moins favorable à la législation. Il a convenu avec Jayapal que les nominations de Khan, Wu et Kanter indiquent une refonte de la loi antitrust aux plus hauts niveaux du gouvernement.

Mais, a-t-il ajouté, il ne pense pas que la façon dont Amazon gère ses activités constitue une violation des normes antitrust actuelles – du moins telles que les tribunaux les ont interprétées au cours des 40 dernières années.

Doug Ross. (Photo UW)

“La législation dit:” vous pouvez être un marché ou un vendeur ou des marchandises – vous ne pouvez pas être les deux “”, a déclaré Ross. «Mais vous entrez dans Safeway et vous voyez des marques nationales de beurre de cacahuète. Et vous voyez la marque maison de Safeway. Mais personne ne considère cela comme une violation des règles antitrust. »

C’est vrai, les experts antitrust sont d’accord. Mais il est également vrai que les supermarchés placent rarement, voire jamais, leurs propres marques maison dans un emplacement de prédilection par rapport aux marques nationales plus populaires – ce qu’Amazon est souvent accusé de faire sur son propre marché en ligne.

De plus, a déclaré Jayapal, Amazon a accès à des quantités substantielles de données de ses fournisseurs et en profite injustement d’une manière qu’un supermarché ne peut pas.

“Ils collectent ensuite toutes les données sur chaque vendeur qui vend sur le marché”, a déclaré Jayapal. « Et puis, ils produisent leurs propres produits de marque privée pour concurrencer ceux qui sont sur le marché. Tout cela signifie qu’une petite entreprise se trouve vraiment dans une situation extrêmement injuste où elle ne respecte pas les mêmes règles, toutes ses données sont prises. “

Pris dans leur ensemble, les cinq projets de loi créeraient un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites (Amazon et Amazon Web Services, par exemple) ; rendre les fusions plus coûteuses et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et d’arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et de les jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits.

Le vaste paquet des démocrates et des républicains de la Chambre intervient après des mois d’études et d’enquêtes du Congrès sur l’énorme pouvoir et la portée financière de Big Tech et les réglementations existantes pour la réduire.

Les porte-parole de Facebook, Google et Apple ont tous refusé de commenter la divulgation de Jayapal selon laquelle sa législation est soutenue par l’administration. Et tous ont souligné les commentaires antérieurs qui s’opposaient à l’ensemble de la législation comme étant préjudiciable aux entreprises et aux consommateurs.

Je pense que les lois antitrust que nous avons maintenant sont suffisantes pour résoudre tous les problèmes antitrust que nous avons.

L’accent mis par les entreprises technologiques sur les dommages causés aux consommateurs n’est pas un hasard, a déclaré Ross. Le droit antitrust moderne depuis la fin des années 1970 a été façonné par l’idée que le bien-être des consommateurs devrait être la préoccupation primordiale – et non pas imposer la concurrence. Le point de vue, défendu par le défunt candidat à la Cour suprême des États-Unis, Robert Bork, et les décisions de justice ultérieures ont essentiellement tenu à distance les lois antitrust en ce qui concerne les grandes technologies.

Après tout, la réflexion va, quel est le préjudice antitrust des consommateurs lorsqu’un produit est offert en grande partie gratuitement comme Google et Facebook ?

Mais cette réflexion centrée sur le consommateur à propos de l’antitrust n’a pas toujours été le cas, a déclaré Ross.

À l’origine, la loi antitrust a été élaborée à partir de la Sherman Antitrust Act de 1890. La loi, qui a forcé la dissolution du monopole de la Standard Oil (également appelé trust), ciblait spécifiquement les pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que l’achat ou l’expulsion de concurrents pour contrôler un marché donné.

“Mais nous avons redéfini ce qui est légal et ce qui est illégal depuis lors”, a déclaré Ross.

La poussée législative de Jayapal, avec le groupe bipartite de législateurs qui soutiennent l’ensemble du paquet antitrust, équivaut à une tentative de retour partiel au concept original d’antitrust, selon lequel la concurrence commerciale et l’innovation devraient être la préoccupation primordiale – une idée publiquement soutenue par Wu et Khan.

En fait, c’est l’article fondateur de Khan sur cette question exacte en ce qui concerne Amazon qui a probablement aidé sa nomination en tant que présidente de la FTC.

Jayapal a déclaré qu’elle espérait que la Chambre pourrait soumettre les cinq projets de loi au Sénat, “dans les trois à six prochains mois”.

Ross n’en voit pas la nécessité. Il pense que l’accent mis sur le consommateur de la théorie antitrust était une évolution logique de la loi des monopoles de la fin des années 1800 et du début des années 1900 à l’économie moderne, efficace et axée sur le consommateur. “Je pense que les lois antitrust que nous avons actuellement sont suffisantes pour résoudre tous les problèmes antitrust que nous avons”, a-t-il déclaré.