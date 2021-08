Représentant Miller-Meeks: Biden doit avoir une position ferme envers la Chine et la Russie

L’animateur de “Sunday Night in America”, Trey Gowdy, s’est entretenu avec la représentante Mariannette Miller-Meeks, R-Iowa, pour discuter de la position du président Joe Biden sur la cyberguerre. Mardi, Biden a prononcé un long discours avertissant qu’une augmentation des cyberattaques de pays comme la Russie pourrait conduire à une “véritable guerre de tir”.

“Je ne peux pas le garantir, et vous êtes aussi informé que moi, mais je pense qu’il est plus probable que nous finirons par va être le résultat d’une cyber-violation de grande conséquence », a déclaré Biden.

Miller-Meeks était d’accord avec la menace que les cyberattaques croissantes représentent pour les États-Unis ainsi que dans le monde, mais n’était pas d’accord avec la méthode de Biden pour y répondre.

LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE DIT QUE HACLERS A FRAPPE 27 BUREAUX D’AVOCAT AMÉRICAINS AUTOUR DE NOUS

“Je pense qu’il y a d’autres personnes qui sont également arrivées à cette conclusion que cela pourrait conduire à cela. Mais cela signifie également qu’il est d’autant plus important que nous prenions notre cybersécurité très au sérieux et que nous promulguions des pénalités et des sanctions contre ceux qui hack, ceux qui demandent des ransomwares et gagnent de l’argent. C’est donc un problème très grave », a déclaré Miller-Meeks.

“Je pense que donner une liste à Vladimir Poutine en disant que ce sont les entreprises aux États-Unis que vous n’attaquez pas n’est pas le moyen d’assurer notre cybersécurité et que les attaques de piratage comme celle-ci diminuent. Nous devons avoir une approche très audacieuse et très forte , afin que nous puissions éviter toute guerre de tir.”

Cela faisait référence à une déclaration faite le 16 juin par le président Biden, dans laquelle il a déclaré aux journalistes qu’il avait donné à Poutine une liste de 16 entités d’infrastructure qui sont “hors limites” d’une attaque. De nombreuses personnes ont critiqué cette approche, craignant qu’elle ne suscite des attaques contre les entités restantes.

“Je leur ai donné une liste, si je ne me trompe pas – je ne l’ai pas sous les yeux – 16 entités spécifiques; 16 définies comme des infrastructures critiques selon la politique américaine, du secteur de l’énergie à nos systèmes d’approvisionnement en eau”, a déclaré Biden. .

Gowdy a ensuite demandé : « Si ma mémoire est bonne, la Russie est accusée d’avoir attaqué ou interféré avec nos élections, notre approvisionnement alimentaire et notre approvisionnement énergétique. prendre?”

“Si le président pense qu’une cyberattaque majeure pourrait conduire à une guerre par balles, alors, par tous les moyens, cela signifie que vous devez mettre en place des politiques maintenant. Vous devez avoir une position ferme envers la Chine et la Russie”, a répondu Miller-Meeks.

Elle a également rappelé à Gowdy que si la Russie interférait effectivement avec l’approvisionnement en nourriture et en énergie, alors ses cyberattaques affectent effectivement les citoyens au niveau local. Elle a suggéré à Biden de prendre une position plus sévère à l’égard de la Russie par le biais de sanctions ou d’accords commerciaux, critiquant son approbation du gazoduc Nord Stream.

“La meilleure attaque est une bonne défense, et en ce moment, nous ne sommes pas dans une guerre de posture. Nous défendons vraiment les meilleurs intérêts des États-Unis.”

Gowdy a conclu en demandant à Miller-Meeks son opinion sur les femmes enrôlées dans l’armée. Citant sa propre expérience militaire, elle a reconnu que même si les femmes ont une place dans l’armée, l’accent doit toujours être mis sur la défense des États-Unis.

“Nous devons nous rappeler quel est l’objectif de notre armée. L’objectif de notre armée n’est pas l’éveil. L’objectif de notre armée est de protéger la patrie. C’est d’aller à la guerre et d’aller au combat.