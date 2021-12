Représentation féminine maximale dans l’histoire du Dakar

29/12/2021 à 20:08 CET

Le moteur femelle continue de casser les portes Et un nouvel exemple en est la soixantaine de femmes qui présentent le Dakar 2022 en Arabie Saoudite, dont 34 dans la catégorie classiques, ce qui signifie un record historique de participantes après quarante-quatre éditions, dont la première, en 1979, avec le parcours populairement connu sous le nom de Paris-Dakar.

Ce chiffre pourrait toutefois être réduit en raison du coronavirus. L’Espagnol Sara garcia, un motocycliste Yamaha, a été testé positif lundi au test PCR qui a été effectué lors de l’atterrissage à Djeddah et attend que l’organisation décide si d’autres tests sont effectués sur les personnes infectées ce jeudi pour confirmer les résultats avant de les exclure du rendez-vous.

« Sans aucun doute, le Dakar 2022 n’a pas commencé comme prévu, mais maintenant je dois juste garder une attitude positive et espérer que c’est la seule chose positive en moi. Je n’arrête pas de penser à toutes ces personnes qui sont derrière ce projet, que vous l’avez fait vôtre et que vous me le transmettez à chaque instant. Pour cela, je me battrai jusqu’à la dernière minute. Merci beaucoup pour votre soutien ! & Rdquor ;, a écrit sur les réseaux sociaux avant de confirmer à . qu’il est « physiquement parfait & rdquor ;.

Sandra Gomez (Husqvarna) pourrait faire ses débuts dans la catégorie moto. Elle est la première madrilène à le faire, avec le défi difficile de faire oublier Laia sanz, vingt fois champion du monde, maintenant dans les voitures. Le Catalan, après 11 éditions consécutives à moto, avec une neuvième place au général en 2015 comme meilleure position, est passé à quatre roues pour cette édition. Et il le fera dans une équipe de garanties comme le Mini-X-raid, avec lequel Carlos Sainz et français Stéphane Peterhansel ils ont expiré en 2020 et 2021, respectivement. De plus, la catégorie voiture mettra en vedette le copilote Place Monique (Chevrolet), marchant sur les traces de son père Manuel pour la troisième fois consécutive.

Burgos apparaît dans des prototypes légers Cristina Gutierrez comme l’un des candidats pour remporter le général. En 2021, elle a été la première Espagnole à remporter une étape et la deuxième dans l’histoire du Rallye Dakar. Venez maintenant comme le champion actuel de la catégorie Coupe du monde.

Dans la catégorie des prototypes T3 légers, réalisés par des entraîneurs spécialisés, tremplin pour les équipes et antichambre pour la catégorie auto, apparaît le « CMR Group Women Dakar Team », le premier à participer avec une équipe 100% féminine. le pilote Mercedes Marti et le copilote Margot Llobera dans le prototype et la mécanique Jessica Nebra, Iona Hernandez, Nuria gaja Oui Anna Farre, qui fait office de chef d’équipe.

En T4, les véhicules de série, participeront Rose de romarin (Can-Am), femme de Nani Rome, pour la neuvième fois, la deuxième en voitures légères après sept en motos.