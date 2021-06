Représentation sud-asiatique dans le jeu anglais en hausse mais travail à faire ⋆ .

in

Le patron adjoint de Charlton Women, Riteesh Mishra, a déclaré que même s’il y avait « encore beaucoup de travail à faire », il se sentait optimiste en termes de représentation sud-asiatique dans le football anglais et a souligné l’importance des modèles et de la visibilité.

Le mois dernier, la Football Association a publié une mise à jour sur sa stratégie d’inclusion asiatique, qui notait que le recensement de 2011 montrait que les communautés asiatiques représentaient 7,8% de la population anglaise.

Le rapport indique que la participation asiatique au football de base pour les plus de 16 ans était de 10,7% (hommes) et 13,5% (femmes), tandis que le nombre d’entraîneurs, de bénévoles et d’arbitres asiatiques était d’environ 2%.

Il a déclaré qu’il y avait un “petit nombre” de joueurs professionnels d’origine asiatique dans les matchs masculins et féminins, et qu’environ 1% des apprentis de Premier League et de l’EFL étaient d’origine asiatique.

Mishra, qui est un Indien britannique, était à l’académie de Nottingham Forest depuis l’âge de 13 ans. Il a arrêté de jouer après s’être cassé la jambe à l’âge de 18 ans et son parcours d’entraîneur l’a amené à travailler à Charlton depuis 2014.

La joueuse de 30 ans, l’entraîneur sud-asiatique le plus ancien du football féminin anglais, a déclaré à l’agence de presse PA : « Je pense qu’il n’y a pas une seule raison pour laquelle il y a un manque de représentation. De toute évidence, il y a un manque de représentation au sein du football professionnel.

“J’étais dans un club à Forest qui, je pense, m’a donné beaucoup de bonnes opportunités et m’a vraiment soutenu. J’ai eu l’impression qu’ils me considéraient simplement comme un joueur et qu’ils n’avaient pas mis d’autres barrières à la manière dont d’autres personnes issues de minorités ethniques auraient pu être confrontées.

Mishra était à l’académie de Nottingham Forest pendant ses jours de jeu (John Walton/PA).

“Mais je ne pense pas que les clubs soient nécessairement entièrement mis en place pour permettre aux footballeurs sud-asiatiques de réussir. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il n’y a pas nécessairement la structure d’entraînement où les jeunes Sud-Asiatiques peuvent voir des modèles ou des personnes avec qui ils peuvent s’engager lorsqu’ils entrent sur le terrain d’entraînement qui les mettent vraiment à l’aise.

« Lorsque vous vous sentez vraiment à l’aise et que vous savez qu’il y a peut-être quelqu’un là-bas qui comprend le chemin que vous vivez, vous aurez plus de confiance et pourrez mieux jouer.

«Je n’ai jamais ressenti cela, donc vous n’avez jamais la sécurité de penser qu’il y a des gens qui connaissent peut-être les défis culturels auxquels vous êtes confrontés, à quel point il est parfois difficile dans les cultures sud-asiatiques de faire les sacrifices dont vous avez besoin pour être un footballeur professionnel.

«Je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je dirais que vous pouvez voir les joueurs des ligues professionnelles maintenant, ça s’améliore, il y a plus de représentation. Je vois plus d’enfants, garçons et filles, des communautés sud-asiatiques dans les académies.

«Je pense que ce que nous devons vraiment faire maintenant, c’est nous concentrer sur le moment où nous embauchons des joueurs, pouvons-nous créer une structure qui les garde aussi longtemps que possible. Je pense que le moyen d’y parvenir est d’avoir des entraîneurs et (autres membres du personnel) visibles sur les terrains d’entraînement. »

Il a ajouté: “D’un bout à l’autre de la pyramide, partout où des décisions sont prises sur l’avenir des joueurs ou des entraîneurs ou sur les décisions d’embauche, il doit y avoir des gens qui viennent d’horizons divers, afin qu’ils aient une compréhension plus complète.”

Mishra a également souligné l’importance d’« éduquer massivement la communauté sud-asiatique sur ce qui est requis pour devenir un athlète ou un entraîneur professionnel ».

Parlant de ses communications avec les entraîneurs en herbe et les jeunes joueurs, Mishra a déclaré: “Je ressens la responsabilité (de modèle), mais d’un autre côté, je pense que les autres ont la responsabilité d’essayer d’élever les personnes qui occupent des rôles, donc c’est moins sur l’autopromotion et plus sur la visibilité, et d’autres sur l’ouverture des portes pour être visible.

Outre la stratégie d’inclusion asiatique, le travail de diversité de la FA comprend le Code de diversité du leadership dans le football lancé en octobre.

Mishra a déclaré : « Je me sens optimiste. Je pense que la FA fait un très bon travail en essayant de promouvoir les programmes, de montrer qu’elle veut créer des opportunités, partager des modèles. Je pense que c’est un très bon point de départ.

« Nous commençons à voir un petit mouvement. Cela va prendre du temps. Je dirais que la représentation sud-asiatique est massivement derrière la représentation de l’héritage noir, par exemple dans le football professionnel. Il y a encore un long chemin à parcourir pour qu’il soit vraiment représentatif.

Mishra dit qu’en tant que joueur, il a été confronté à “un certain racisme direct” de la part des joueurs de l’opposition et des parents, et qu’il a ressenti des stéréotypes concernant le physique – il dit également qu’en tant qu’entraîneur, il a le sentiment “qu’il existe certains préjugés et stéréotypes probablement inconscients qui vous suivent”.

Il a ajouté: “Il y a eu des situations où j’aurais peut-être pu me détourner du sport, mais je viens de décider d’essayer de briser les défis et les barrières et de prouver en quelque sorte ma valeur.”

Mishra est devenue la patronne de Charlton Women en 2016 et a supervisé la promotion au championnat en 2018. En mars, l’ancienne co-boss de Tottenham, Karen Hills, a été nommée entraîneure-chef et Mishra a été confirmée en tant que directrice adjointe le mois dernier.

Charlton a nommé Karen Hills comme entraîneur-chef en mars (John Walton/PA).

L’équipe est devenue pleinement professionnelle à partir de juillet et Mishra a déclaré: “Avoir quelqu’un qui a vécu cela (Hills) est probablement la bonne chose pour le club.

« Bien que ce soit une déception, je ne suis plus l’entraîneur principal, je joue un rôle très important. Je pense que le projet de Charlton est vraiment excitant.

Mishra et Hills font toutes deux partie du programme Coaching Excellence Initiative de la FA, créé pour développer et connecter les entraîneurs travaillant dans le football féminin d’élite.

Mishra a déclaré : « Cela a été fantastique. Nous recevons beaucoup de soutien. Karen et moi avons pu établir une connexion avant même de commencer à travailler ensemble. Cela a été un réel avantage.