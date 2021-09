Représentations de Bill Clinton dans la culture pop, classées

American Crime Story : Impeachment, le dernier volet de la série très populaire de Ryan Murphy sur les cirques médiatiques des années 1990, répond à une question qui taraude le public cinématographique depuis plus d’une décennie : qu’est-il arrivé à Clive Owen ?

Bonne nouvelle : la star d’Inside Man a troqué sa combinaison et son revolver géant contre un costume ample fin de siècle et une traîne grinçante de l’Arkansas alors qu’il incarne Bill Clinton, le 42e président des États-Unis. Après des explorations bien accueillies et primées du procès d’OJ Simpson et du meurtre du designer Gianni Versace, Murphy se penche sur la destitution de Clinton, qui est venue définir sa présidence et façonner la culture politique et médiatique que nous avons habitée dans le depuis deux décennies et demie.

Clinton a pris de l’importance et du pouvoir à l’ère des informations par câble et aux premiers jours d’Internet, et malgré ou à cause de cette saturation culturelle, il n’a pas été représenté dans les films aussi souvent que certains autres présidents. Par exemple : Abraham Lincoln a chassé des vampires ; il a remporté un Oscar pour Daniel Day-Lewis dans un épisode extrêmement coûteux de The West Wing ; et il a pompé du fer dans le clip du “Gay Bar” d’Electric Six. Le successeur de Clinton, George W. Bush, a fait l’objet de nombreuses parodies, et non pas d’un mais de deux longs métrages sur les machinations internes de sa Maison Blanche. Et vous ne pouvez pas balancer un appareil d’enregistrement caché sans toucher un Richard Nixon fictif.

Mais Clinton, qui malgré tous ses échecs personnels a présidé une période relativement paisible de l’histoire américaine, a inspiré relativement peu d’examens. Le tour d’Owen en tant que saxophoniste le plus controversé d’Amérique n’est même pas l’objectif principal de cette saison d’ACS.

Peut-être que dans les années à venir, une réévaluation historique de la présidence Clinton inspirera une nouvelle vague de Clintonalia. Mais comme le champ est restreint pour le moment, nous avons décidé de saisir cette opportunité pour classer une sélection de Bill Clinton fictifs – et de crypto-Clintons à peine voilés – de l’histoire de la télévision et du cinéma. Leur ordre est déterminé non seulement par la qualité de l’interprétation, mais aussi par le tranchant de ce qu’ils ont à dire sur l’homme et sa place dans l’histoire.

6. Ciaran Hinds dans le rôle de Bud Hammond dans Political Animals



Political Animals était le coup de couteau de USA Network à la télévision de prestige à l’ère de Burn Notice. Créé par l’infatigable Greg Berlanti, il mettait en vedette Sigourney Weaver à la tête d’un casting de stars comprenant Carla Gugino, James Wolk, Ellen Burstyn et un pré-Captain America Sebastian Stan. Il y avait également une séquence de titre d’ouverture phénoménale sur “Future Starts Slow” des Kills.

La série a généré des critiques tièdes et s’est terminée sur un cliffhanger après six épisodes, ne laissant fondamentalement aucune empreinte culturelle. Mais j’ai adoré cette émission – si elle avait duré 600 épisodes, je les aurais tous regardés.

Weaver a joué Elaine Barrish, une ancienne Première Dame qui est devenue une politicienne à succès à part entière. Après avoir divorcé de son mari voyou et coureur de jupons, Barrish se présente elle-même à la présidence, terminant deuxième de la primaire démocrate et acceptant un poste de secrétaire d’État dans le cabinet de son ancien rival politique.

Le wishcasting d’Hillary Clinton ne devient pas beaucoup plus transparent que cela, et toute crypto-Hillary a besoin d’un crypto-Bubba. Hinds, le vénérable acteur irlandais connu de tous ceux qui ont vu Game of Thrones, Munich ou Tinker Tailor Soldier Spy, s’est engagé dans la brèche. Il est dans tout et est bon dans presque tout. Mais Political Animals n’était pas son meilleur travail.

Le spectacle ne savait jamais vraiment quoi faire avec Bill, et Hinds ne savait jamais vraiment quoi faire avec son accent putatif de Caroline du Nord, qui ressemblait à Foghorn Leghorn se moquant de Shelby Foote tout en utilisant un moulin à café. C’est une performance ridicule dans un spectacle qui me manque désespérément.

5. Dennis Quaid dans La relation spéciale



The Special Relationship est le dernier volet d’une trilogie cinématographique écrite par Peter Morgan (qui a ensuite créé The Crown) et mettant en vedette Michael Sheen dans le rôle de Tony Blair. Et quel versement étrange c’est. À aucun moment pendant le film, je n’ai eu pleinement conscience de regarder Dennis Quaid – je veux dire, ce sourire – mais la performance est suffisamment oubliable pour que Mandela me fasse croire que Noah Emmerich jouait Clinton.

Clinton est dépeint comme le mentor de Blair, une sorte de marraine fée néolibérale. On parle beaucoup de loyauté et de principes, mais sur 93 minutes de film, Morgan, Sheen et Quaid ne peuvent pas tout à fait exprimer quels sont ces principes. Il y a des références répétées à un mouvement mondial «progressiste de centre-gauche» – comme un Komintern pour les NIMBY – mais le cœur du film est la bromance compliquée entre les deux dirigeants. Ce serait une critique pointue du centrisme de la Troisième Voie si c’était intentionnel, mais l’ensemble du film est tellement factuel et informe que je ne suis pas sûr de ce qui, le cas échéant, a été fait exprès.

4. Proto-deepfake Bill Clinton comme lui-même dans Contact



En 1997, Robert Zemeckis a réalisé un film sur les extraterrestres envoyant des signaux vers la Terre et les retombées qui s’ensuivent dans la course au premier contact. Jodie Foster et Matthew McConaughey parlent de Dieu, Jake Busey porte une perruque et fait exploser Tom Skerritt, John Hurt se rase la tête et part dans l’espace.

Le tiers médian de Contact, cependant, concerne la collision entre la poursuite pure de la connaissance scientifique et les intérêts politiques qui dictent l’application scientifique. Le public rencontre plusieurs hauts responsables de la Maison Blanche et brièvement le président lui-même. Mais plutôt que de lancer un type William Devane – ou littéralement William Devane – pour jouer un président fictif pendant trois minutes de temps d’écran, Zemeckis a assemblé des images d’archives du président réel pour tisser Clinton dans l’histoire.

Le Clinton que nous voyons dans Contact est assez anodin, et toutes les décisions politiques juteuses sont prises au niveau du conseiller spécial. Mais la représentation était controversée à l’époque car Zemeckis n’a dit à la Maison Blanche qu’il le faisait qu’une fois le tournage terminé. Zemeckis a fait valoir qu’il avait épissé trois anciens présidents dans Forrest Gump et que personne ne s’en souciait ; mais le parallèle souffre du contraste entre un président en exercice et trois présidents qui n’étaient pas seulement démis de leurs fonctions, mais qui n’étaient plus en vie au moment où Forrest Gump est sorti en salles.

Le danger, selon les critiques et les responsables gouvernementaux, était que mettre Clinton dans le film brouillerait la frontière entre la fiction et la réalité. Ils ont fait valoir que cela pourrait ouvrir la voie à la supercherie liée aux effets spéciaux dans les campagnes de désinformation politique.

Maintenant, avec 24 ans de recul… ces critiques ont été essentiellement justifiées. Peut-être que Contact n’avait rien de tranchant à dire sur Clinton lui-même, mais le contrecoup mineur qu’il a inspiré s’est avéré assez prémonitoire.

3. Darrell Hammond sur Saturday Night Live



En 1994, Hammond a hérité de la perruque blanche ondulée de Phil Hartman, et il a été si bien reçu qu’il a été invité au dîner des correspondants de la Maison Blanche en 1997, où il a joué un double acte avec l’article authentique.

C’est une impression amusante, mais au moment où Hammond battait son plein, l’administration Clinton était définie par ses scandales. Non seulement sa destitution pour parjure et obstruction à la justice, et la série de récits de harcèlement sexuel et d’agression, mais aussi les controverses de Whitewater et de financement de campagne. Et tandis que le scandale est le terrain le plus fertile pour la parodie, c’est aussi un argument facile à frapper, en particulier lorsque Clinton a donné à Hammond et aux écrivains de SNL tant de chances d’obtenir des représentants du jeu.

2. Phil Hartman sur Saturday Night Live



Hartman a occupé le devant de la scène dans ce qui est probablement le sketch le plus célèbre de SNL sur Clinton : le jogging de McDonald’s.

Les blagues sur le poids de Clinton, comme tant de choses sur la comédie au début des années 90, n’ont pas bien vieilli. Mais la juxtaposition de la routine d’entraînement de Clinton avec son affinité pour la restauration rapide alimentait le discours politique réel de l’époque. (Par exemple, les gens n’ont-ils tout simplement pas eu de problèmes en 1992 ? Comment avons-nous pu si mal tourner depuis ?)

Hartman sur Hammond est une décision serrée, largement informée par ma propre préférence pour la subtile impression pince-sans-rire de Hartman par rapport à la vision plus large et plus caricaturale du personnage de Hammond. Mais les croquis de Hartman, y compris celui de McDonald’s, commentent également Clinton en tant que décideur politique, en particulier comment sa connaissance encyclopédique des problèmes et de la coterie des imbéciles politiques a donné lieu à des programmes byzantins impénétrables qui essayaient de plaire à tout le monde.

Ainsi, lorsque Hartman-as-Clinton expose un plan de soins de santé qui couvre la fumblite mais pas les doigts de beurre, il est amusant d’imaginer le président des États-Unis prononçant ces mots. « Lobster Boy, je ressens ta douleur. Vous êtes couvert », fait rire à n’importe quelle époque. Mais il est également facile de voir la vraie Maison Blanche de Clinton agoniser à l’idée de faire cette distinction.

1. John Travolta dans le rôle de Jack Stanton dans les couleurs primaires



Primary Colors est basé sur un roman écrit par un auteur anonyme qui s’est révélé plus tard être le journaliste politique Joe Klein. Le livre est un récit modifié pour protéger les innocents de la primaire démocrate de 1992, qui se rapproche si étroitement de personnages réels que le livre et le film présentent un personnage qui est évidemment censé être futur (maintenant ancien) Le gouverneur de New York Andrew Cuomo.

Une histoire révisionniste de la présidence Clinton ajoute non seulement plus de deux décennies de contexte sur les retombées politiques de son administration, mais reflète l’évolution des attitudes sur la gravité des fautes professionnelles. Ces attitudes informent American Crime Story, car nous sommes maintenant à une vingtaine d’années des événements qui l’ont inspiré. Mais Primary Colors comptait sur la totalité de Clinton alors que l’homme lui-même était encore en poste.

Le protagoniste n’est pas Jack Stanton, un affable gouverneur Blue Dog qui est essentiellement un clone de Clinton, mais Henry Burton, un conseiller de campagne principal joué par Adrian Lester, qui aurait vraiment dû être dans plus de choses au cours des 25 dernières années. Le film ne parle pas de gagner la primaire. Il s’agit de la façon dont Burton et une autre agente de campagne idéaliste, Libby Holden (Kathy Bates, qui organise son propre concours de dunk privé sur le reste de la distribution), tentent de concilier leurs propres convictions politiques idéalistes et axées sur les objectifs avec la prise de conscience croissante que leur choix le candidat est une mauvaise personne.

Ce n’est pas facile de créer et d’incarner un personnage qui est à la fois un salaud visiblement et aussi tellement charismatique que tout le monde l’aime de toute façon. Mais Travolta réussit et fonctionne comme le centre de gravité louche dans un film qui en dit plus sur Clinton que tout autre film à ce jour. C’est l’étalon-or, et il ne sera pas battu de si tôt.

