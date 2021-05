Répression chinoise contre Bitcoin (BTC): un exode massif de mineurs est à venir

Suite à la décision de l’organisme de réglementation chinois de sévir contre les opérateurs de crypto-monnaie dans le pays, les mineurs ferment progressivement leurs magasins et déménagent ailleurs. Les principaux mineurs de crypto-monnaie, notamment BTC.TOP et Huobi Mall, arrêtent leurs opérations dans le pays en réponse à une réglementation plus stricte.

La répression a affecté le prix du Bitcoin

Bitcoin a mal fonctionné ces derniers temps après que la nouvelle de la répression accrue a éclaté. Fait intéressant, l’annonce du vice-président Liu He vendredi est la première fois que le pays se concentre directement sur l’extraction de crypto-monnaie.

Il n’est pas surprenant que cela ait affecté le prix du Bitcoin (BTC / USD) et des crypto-monnaies, car le pays fournit jusqu’à 70% de l’offre mondiale de crypto-monnaie.

Le Bitcoin a chuté après le déménagement, perdant jusqu’à 17% dimanche. Maintenant, il a perdu environ 50% de sa valeur au cours de la semaine dernière.

Répression mondiale des crypto-monnaies

Les gouvernements ont cité le blanchiment d’argent et les risques d’investissement élevés comme les principales raisons de leur position contre les crypto-monnaies. Mais la nature décentralisée des actifs cryptographiques a rendu difficile l’élaboration d’un cadre réglementaire approprié dans l’industrie.

En conséquence, différents gouvernements ont pris des mesures drastiques pour tenter de mettre fin aux risques élevés associés à ces actifs numériques.

Le président Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a allumé le feu lorsqu’il a suggéré une réglementation plus stricte sur les crypto-monnaies compte tenu de leurs plus grands risques pour la stabilité financière.

L’intérêt de la Chine pour sa CBDC reste élevé

La Chine, en particulier, n’a pas été favorable au commerce de crypto-monnaie, car le gouvernement a initialement interdit aux banques de toute activité de crypto en 2017.

L’intérêt du pays pour l’introduction de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) reste élevé. Il a également pris en charge la blockchain, la technologie sur laquelle sont basés Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Dimanche, la filiale de Huobi, Huobi Mall, a déclaré qu’elle avait suspendu toutes ses activités de garde.

La société a déclaré qu’elle était en contact avec des fournisseurs de services étrangers pour exporter à l’avenir des plates-formes minières. Huobi a ajouté que les clients devraient rester tranquilles dans cette situation pendant que l’entreprise essaie de mettre les choses en ordre.